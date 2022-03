Telegram 8.6: novità per download e live streaming

Telegram è uno dei servizi di messaggistica più utilizzati dagli utenti ucraini e russi, ma anche dai media di stato che propagandano la verità di Putin. La software house ha quindi introdotto diverse novità, tra cui un download manager e il supporto per le dirette streaming effettuate con tool professionali utilizzati da blogger e giornalisti.

Tutte le novità incluse in Telegram 8.6

Telegram permette di inviare file fino a 2 GB e di accedervi da ogni dispositivo grazie all’archivio cloud illimitato, ma la gestione non è molto semplice. La nuova versione 8.6 include un download manager accessibile toccando l’icona mostrata nella barra di ricerca, quando i file sono scaricati manualmente. Dalla sezione dedicata è possibile eseguire varie operazioni, come la sospensione dei download, la modifica della priorità e la visualizzazione nella chat.

In Telegram 8.6 è stato anche aggiornato il menu degli allegati. Quando l’utente invia foto o video multipli è possibile toccare “… selezionati” nella parte superiore del pannello per vedere l’anteprima dell’album prima dell’invio e per riorganizzare o rimuovere i media selezionati.

La software house ha inoltre aggiornato la procedura di accesso con nuove animazioni e aggiunto gli effetti di trasparenza per la modalità notturna su Android. È anche possibile condividere un link t.me con il numero di telefono (il formato è t.me/+39123456789 ).

L’ultima novità verrà sicuramente apprezzata dai blogger e dai giornalisti che informano i cittadini sugli eventi in Ucraina. Telegram supporta le dirette streaming con un numero illimitato di spettatori in gruppi e canali. Ora è possibile utilizzare software esterni, come OBS Studio e XSplit Broadcaster, trasformando Telegram in una emittente televisiva.

Il post sul blog ufficiale contiene infine un commento sulla guerra: