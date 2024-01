Telegram: aggiornamento di Capodanno

Dopo quello di Natale, la software house guidata da Pavel Durov ha rilasciato l’aggiornamento di Capodanno. La nuova versione di Telegram per Android e iOS introduce un design colorato per le chiamate, lo “schiocco di Thanos” per i messaggi (autodistruzione) e soprattutto molte novità per i bot.

Quello del 31 dicembre è stato il decimo aggiornamento del 2023. Telegram festeggia il nuovo anno con le chiamate colorate. Gli utenti vedranno animazioni e sfondi nella schermata che cambiano dinamicamente in base allo stato della chiamata, ovvero quando squilla, quando è in corso e quando termina.

La nuova interfaccia richiede meno risorse rispetto alla precedente, quindi si ottiene una aumento della durata della batteria e un funzionamento migliore sui dispositivi più vecchi. Telegram ha inoltre migliorato la qualità delle chiamate. Sono ovviamente protette dalla crittografia end-to-end e sono disponibili su tutte le piattaforme. Altre novità arriveranno nelle prossime settimane.

All’inizio di dicembre è stato introdotto l’effetto “schiocco di Thanos” per l’autodistruzione dei messaggi su iOS. Quando termina il conto alla rovescia, il contenuto viene vaporizzato prima di scomparire per sempre. Con questo aggiornamento è disponibile anche su Android.

L’ultima novità riguarda i bot. Gli sviluppatori possono ora usare i bot per eseguire nuove funzioni, tra cui reagire ai messaggi, rispondere ai messaggi in altre chat, personalizzare le anteprime dei link, aggiungere citazioni, eseguire azioni su messaggi multipli (cancellazione, inoltro, copia) con una singola richiesta, ottenere informazioni su giveaway e potenziamenti.