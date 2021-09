Telegram: dirette streaming con spettatori illimitati

A poche ore dallo storico traguardo (oltre un miliardo di download), Telegram ha annunciato la versione 8.0 dell'app di messaggistica. La novità più interessante è rappresentata dalle dirette streaming, evoluzione delle videochiamate di gruppo introdotte a fine giugno. Altri miglioramenti riguardano l'inoltro dei messaggi, la gestione dei canali e gli sticker.

Le videochiamate diventano dirette streaming

Le videochiamate di gruppo erano inizialmente limitate a 30 utenti. Il numero è stato successivamente portato a 1.000, ma solo 30 possono partecipare attivamente. Con la nuova versione di Telegram è possibile avviare videochiamate di gruppo con un numero illimitato di spettatori. In pratica, le videochiamate di gruppo diventano un potente strumento per le dirette streaming.

L'amministratore deve solo toccare “Chat video” (nei gruppi) o “Diretta streaming” (nei canali). Gli spettatori possono “alzare la mano” e unirsi alla trasmissione se ricevono l'autorizzazione. In Telegram 8.0 è stato anche migliorato l'inoltro dei messaggi. Prima dell'invio è possibile toccare l'etichetta “Inoltra messaggio” per vedere un'anteprima e varie opzioni, tra cui quella che permette di nascondere il nome del mittente o la didascalia delle foto.

La versione 8.0 include altre utili novità. È possibile passare al canale successivo non letto senza tornare all'elenco delle chat, scorrendo verso l'alto quando si raggiunge la fine del canale corrente. Gli sticker in primo piano sono ora mostrati sopra quelli usati di recente nel pannello degli sticker. Infine, i commenti non letti dei canali sono indicati mediante un contatore.