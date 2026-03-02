Telegram: etichette gruppi e didascalie GIF

Il mese di marzo inizia con un nuovo aggiornamento di Telegram. L’azienda guidata da Pavel Durov ha rilasciato la versione 12.5 della popolare app di messaggistica che include molte novità interessanti, tra cui le etichette (tag) per i membri delle chat di gruppo e le didascalie per le GIF. È già disponibile sugli store di Google e Apple.

Novità di Telegram 12.5

La prima novità riguarda le chat di gruppo. I partecipanti possono aggiungere un tag (etichetta) accanto al loro nome per mostrare il ruolo all’interno del gruppo, il lavoro, cosa studiano a scuola, lo smartphone utilizzato e altre informazioni. Gli amministratori decidono se i membri del gruppo possono impostare i propri tag oppure se possono essere assegnati solo dagli amministratori. I tag degli amministratori vengono visualizzati con un colore diverso.

Dal 2021 è disponibile la funzionalità che consente di proteggere i contenuti di gruppi e canali. Ora abbonati a Telegram Premium possono disattivare la condivisione nelle chat one-to-one. Ciò limita l’inoltro dei messaggi e impedisce gli screenshot o il salvataggio dei media dalla chat.

Altre due novità riguardano GIF e sticker. Quando viene selezionata una GIF nel pannello dedicato è possibile aggiungere una didascalia e inviare tutto come un unico messaggio. La didascalia può essere posizionata sopra o sotto la GIF. GIF e sticker possono essere modificati con l’editor multimediale. Si può aggiungere testo, disegni ed emoji oppure tagliare la GIF e modificarne la durata.

Le foto aperte nel visualizzatore multimediale possono essere convertite in sticker con un solo tocco. Questi sticker possono quindi essere modificati con l’editor prima dell’invio. I sondaggi con voti visibili mostrano invece un timestamp per ogni utente che ha votato, in modo che i partecipanti possano vedere quando è stato espresso ogni voto.

La nuova versione permette inoltre di usare l’account Telegram per registrazione e accesso a siti web e app, senza compilare moduli o creare password. È possibile condividere il numero di telefono per evitare passaggi di verifica aggiuntivi e permettere ai servizi di inviare messaggi su Telegram per ricevere notifiche.

È stata infine aggiunta la nuova opzione di formattazione “Data” per inviare un orario e una data specifici in un messaggio. I destinatari possono toccarla per aggiungere un evento al loro calendario o impostare un promemoria veloce. La formattazione della data si adatta automaticamente al fuso orario di ciascun destinatario. I messaggi dei bot possono anche usare variabili temporali dinamiche per fornire agli utenti una data e un’ora precise in un messaggio.