Telegram: Liquid Glass su Android, utenti protestano

All’inizio di gennaio, Telegram ha annunciato il supporto del design Liquid Glass su iOS. Senza nessun comunicato ufficiale, l’azienda di Pavel Durov ha deciso di portare simili cambiamenti estetici anche su Android con la versione 12.4. È stata anche modificata l’interfaccia e ora sembra una copia di WhatsApp. Molti utenti chiedono l’immediato ripristino del precedente design.

Disastro Telegram, utenti Android arrabbiati

Liquid Glass è il design introdotto da Apple con iOS 26. Molti utenti hanno segnalato problemi di leggibilità del testo dovuti alla trasparenza eccessiva. L’azienda di Cupertino ha rimediato aggiungendo maggiori opzioni di personalizzazione. Google ha invece introdotto il design Material 3 Expressive per Android.

Telegram ha tuttavia scelto di portare il design di iOS su Android. Con la versione 12.4 sono stati infatti aggiunti alcuni effetti di trasparenza, maggiormente visibili con la modalità giorno (chiara). Non è una copia esatta, ma sembra evidente che l’estetica dell’interfaccia sia ispirata a quella del sistema operativo concorrente.

La seconda novità è rappresentata dalla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo con quattro schede: Chat, Contatti, Impostazioni e Profilo. È stata quindi eliminata la barra laterale accessibile tramite menu hamburger (le tre linee orizzontali in alto a sinistra). La nuova barra inferiore è fissa, quindi copre i contenuti. In alto a destra ci sono tre puntini verticali che consentono l’accesso a modalità giorno/notte, creazione nuovo gruppo e messaggi salvati.

Molti utenti hanno criticato il nuovo design dell’interfaccia, chiedendo di usare il design Material 3 Expressive di Android. un utente ha giustamente evidenziato che le schede Impostazioni e Profilo sono poco utilizzate, ma occupano spazio permanente.

Ci sono inoltre diverse ridondanze. Ad esempio, l’elenco dei contatti è visibile sia nella scheda Chat che nella scheda Contatti. La speranza è che Telegram consenta in futuro una maggiore personalizzazione, tra cui l’eliminazione o modifica della barra di navigazione.

Chi non ha attivato l’installazione automatica degli aggiornamenti può evitare la versione 12.4. Se è stata già installata è possibile ritornare alla versione 12.3.1 del 6 gennaio tramite file APK.