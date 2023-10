Telegram migliora le risposte e le anteprime dei link

A distanza di oltre un mese dal precedente aggiornamento, Telegram ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app. Le novità principali sono sei, tra cui quelle che consentono di citare parti del messaggio e di personalizzare le anteprime dei link. La software house ha inoltre introdotto miglioramenti per le storie.

Telegram: risposte 2.0 e altre novità

Telegram è stata la prima app di messaggistica ad offrire un modo semplice per rispondere ai messaggi tramite citazione nel 2015. Ora è possibile citare parti specifiche del messaggio. Dopo aver scelto il messaggio (con un tap su Android e tenendo premuto su iOS) è necessario tenere premuto sul testo, quindi trascinare il cursore per selezionare la parte e scegliere “Cita”.

L’utente può anche formattare il testo come citazione e inviare la risposta in un’altra chat. Toccando la riposta si aprirà il messaggio nella chat originale. La formattazione come citazione può essere applicata a qualsiasi testo, includendo più citazioni nella stessa risposta.

Telegram è stata anche la prima app di messaggistica ad aggiungere le anteprime dettagliate dei link nel 2015, mostrando titolo, descrizione e media della pagina. Con la nuova versione è possibile modificare le dimensioni dei media, scegliere se mostrare l’anteprima sopra o sotto il messaggio e scegliere per quale link visualizzare l’anteprima (se ce ne sono diversi).

Per semplificare risposta, inoltro e inserimento dei link sono state aggiunte le rispettive impostazioni in tre schede visibili nella parte inferiore. Gli abbonati a Telegram Premium possono inoltre cambiare i colori di nome nei gruppi, link inviati e risposte. È possibile anche scegliere un’icona che verrà utilizzata come motivo, creando uno sfondo unico per i messaggi.

Le ultime due novità riguardano le storie. Gli utenti possono mandare avanti e indietro un video tenendo premuto sullo schermo e scorrendo a destra e sinistra. Quando si usa la fotocamera frontale per le storie è possibile modificare intensità e calore del flash (se presente).