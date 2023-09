Telegram: Storie anche per i canali con boost

A metà agosto, la software house aveva introdotto le Storie per festeggiare il decimo compleanno. Ora Telegram ha annunciato che le Storie sono disponibili anche per i canali con un sistema di potenziamento (boost). È possibile inoltre aggiunto gli sticker come reazioni e colonne sonore personalizzate.

Storie per i canali e altre novità

Il funzionamento delle Storie per i canali è come quello delle chat normali e vengono mostrate in una sezione espandibile nella parte superiore dello schermo. Gli abbonati a Telegram Premium possono però sfruttare i potenziamenti (boost) per aumentare il livello e pubblicare una storia aggiuntiva al giorno. È possibile chiedere i potenziamenti agli iscritti tramite un link speciale.

Sia gli utenti che i canali possono utilizzare gli sticker come reazioni alle Storie. Le Storie pubblicate dai canali hanno un contatore delle reazioni. Tutti possono aggiungere uno sticker di reazione ad ogni storia, mentre gli utenti Premium possono aggiungerne fino a cinque.

Nelle storie con foto e video è possibile anche aggiungere una colonna sonora personalizzata o una narrazione, caricando un file audio dal dispositivo. Nelle Storie con video è possibile mantenere l’audio originale e spostare la nuova traccia audio in qualsiasi punto.

Con la nuova versione di Telegram è stata introdotta l’opzione “Visualizza una volta” per i contenuti multimediali (foto e video) con autodistruzione. Verranno quindi eliminati permanentemente dalla chat subito dopo l’apertura da parte del destinatario.

La software house ha infine aggiunto l’invio di una notifica a tutti i dispositivi, quando viene fatto l’accesso all’account. L’utente può quindi toccare una delle due voci: “Sì, sono io” o “No, non sono io!“. Per una maggiore protezione è consigliata l’attivazione della verifica in due passaggi.