Telegram rende le Storie disponibili per tutti

Un nuovo aggiornamento è in arrivo su Telegram proprio in queste ore, con una delle novità più attese dal pubblico. Vi ricordate delle Storie introdotte a fine luglio 2023? Ebbene, in occasione del decimo compleanno del servizio di messaggistica Pavel Durov e colleghi hanno introdotto l’update “più grande di sempre”. Non ci sono solo le Storie per tutti, ma anche altre funzionalità estremamente importanti.

Telegram rilascia l’update per i 10 anni

Nel blog post ufficiale si leggono tutti i dettagli di questa patch, rilasciata a 6 mesi dall’ultimo aggiornamento più importante per la piattaforma. La novità principale, naturalmente, sono le Storie, ufficialmente “la funzione più richiesta nella storia di Telegram”. Sopra le chat appariranno dei cerchi con contorni colorati, che possono essere visualizzati semplicemente espandendo la parte superiore dello schermo. Una volta visualizzata la storia è possibile inviare reazioni rapide o scrivere risposte private che, ovviamente, finiscono nella chat tipica.

Ad accompagnare questa novità è la modalità doppia fotocamera, che permette di registrare scene da qualsiasi angolazione e scattare una foto doppia. Le Storie, dunque, sfruttano l’editor di Telegram che permette di aggiungere testi, disegni, sticker, impostare la propria posizione e aggiungere didascalie. Ovviamente, le Storie possono essere condivise con tutti, solo i contatti, amici stretti o contatti selezionati.

Le Storie hanno una durata variabile tra 6, 12, 24 e 48 ore e possono essere pubblicate sul proprio profilo in una griglia dedicata. In più, le Storie possono essere modificate anche dopo la pubblicazione modificando visibilità, testi, sticker o qualsiasi altro dettaglio, ed è un caso unico tra i social media! Infine, Telegram include una lista delle visualizzazioni avanzata che può essere ordinata per visualizzazione o reazione.