Telegram sta diventando una super app simile a WeChat

All’inizio, Telegram offriva un semplice servizio di messaggistica crittografato. Poi ha aggiunto nuove funzionalità e ha introdotto un piano Premium. Ora Telegram ha molte opzioni extra e e punta ad espandersi. Il servizio di messaggistica, infatti, sembra ispirarsi a X (Twitter), la piattaforma di Elon Musk che ha l’ambizione di diventare una super-app simile a TikTok e WeChat.

Con una base di 800 milioni di utenti attivi al mese in tutto il globo, Telegram si starebbe preparando a seguire una strategia di ecosistema che emula quella della super-app cinese WeChat. L’app di messaggistica potrebbe presto contare sul sostegno di due colossi: la TON Foundation, partner crittografico di Telegram, e la Tencent, la società che possiede WeChat.

La TON Foundation è una fondazione no-profit che gestisce la blockchain TON, una piattaforma decentralizzata che consente di creare applicazioni e servizi basati sulla crittografia. La Tencent è una multinazionale cinese che opera nel settore dell’Internet of Things, della telefonia mobile, dei videogiochi e dei social media. WeChat è la sua app di punta, che offre una vasta gamma di funzioni che vanno dalla messaggistica alla finanza, passando per l’e-commerce e i servizi pubblici.

Telegram, che si distingue per la sua sicurezza e la sua velocità, potrebbe quindi ampliare il suo raggio d’azione. In questo modo, potrebbe offrire ai suoi utenti una gamma di servizi più ampia, seguendo proprio l’esempio di WeChat.

Telegram si trasforma in una super-app basata su blockchain

Telegram sta sviluppando una piattaforma innovativa che consentirà agli sviluppatori di terze parti, che operano in diversi settori come i giochi, la ristorazione, l’istruzione, ecc., di creare mini-applicazioni personalizzate per interagire direttamente con gli utenti all’interno dell’app di messaggistica. L’azienda ha dichiarato: “Gli sviluppatori possono sfruttare il linguaggio JavaScript per creare interfacce utente flessibili e dinamiche che possono essere avviate direttamente da Telegram – e che possono rendere superflui qualsiasi sito web”.

Questa piattaforma, chiamata Telegram X, mira a rendere Telegram una super-app che offre una varietà di servizi integrati e accessibili con un solo clic. Telegram X potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti si connettono e si impegnano con le aziende, le organizzazioni e le comunità online.

La partnership con Tencent Cloud per diventare una super-app

Per realizzare i suoi obiettivi, l’app di messaggistica dell’imprenditore russo Pavel Durov si appoggia a una rete di partner provenienti dal mondo della tecnologia. Tra questi, spicca The Open Network Foundation (TON), che sta costruendo la base blockchain per Telegram, ma che funziona anche come un’organizzazione indipendente. La TON blockchain è anche compatibile con la rete Ethereum, una delle più popolari e consolidate blockchain esistenti.

The Open Network ha annunciato una partnership strategica con Tencent Cloud, la divisione cloud computing di Tencent, che è anche il proprietario di WeChat, la super-app cinese che offre una vasta gamma di servizi integrati. Telegram afferma: “Ad esempio, i giochi di Telegram basati su TON potranno sfruttare la soluzione di gioco avanzata e i casi di successo di Tencent Cloud […] Per tutti i progetti realizzati su TON, Tencent Cloud offrirà, previa approvazione, una quantità dedicata di crediti cloud e sconti sui prodotti resi disponibili attraverso il programma per startup di Tencent Cloud.”

La collaborazione tra The Open Network e Tencent Cloud potrebbe quindi facilitare lo sviluppo e il lancio di applicazioni e servizi innovativi basati su TON, e aumentare la visibilità e la diffusione di Telegram come super-app.