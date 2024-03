Telegram: nuove funzionalità per le chat di gruppo

Telegram ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app di messaggistica. Gli utenti troveranno 9 nuove funzionalità per le chat di gruppo, tra cui la possibilità di pubblicare le storie. Dovevano esserci altre 5 novità per iOS, ma non sono state ancora approvate da Apple.

Storie nelle chat di gruppo e altre novità

La nuova versione di Telegram permette agli amministratori dei gruppi di condividere le storie. È sufficiente toccare l’icona (+) in alto a destra nel profilo del gruppo. Le risposte alle storie verranno pubblicate nella conversazione del gruppo.

I gruppi possono anche aumentare di livello tramite i potenziamenti (boost) e accedere a funzionalità premium, come voice-to-text e emoji personalizzate. I gruppo potenziati possono inoltre cambiare colore e logo della cover, scegliere uno sfondo e impostare una emoji di stato.

Gli amministratori dei gruppi con livello più alto possono aggiungere un pacchetto di emoji custom che gli utenti possono usare nel gruppo, anche senza avere l’abbonamento Premium. I membri dei gruppi potenziati possono anche usare la trascrizione testuale dei messaggi vocali (a partire dal livello 6).

Ai messaggi degli utenti che contribuiscono al potenziamento del gruppo verrà assegnato un Booster Badge. Gli amministratori possono concedere speciali privilegi ai “booster”, come l’esclusione dalla modalità lenta (invio di un messaggio solo dopo l’attesa). Le altre 5 funzionalità per iOS saranno incluse nel prossimo aggiornamento.