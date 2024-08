Telegram: nuovo browser in-app e mini app store

Telegram ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app di messaggistica per Android, iOS, Windows, macOS e Linux. L’aggiornamento introduce un nuovo browser in-app che supporta le schede e il Web3, uno store per cercare le mini app e diverse novità per le storie.

Quasi un miliardo di utenti

Il nuovo browser in-app di Telegram supporta le schede multiple. Non vengono però mostrate una accanto all’altra, ma una sopra all’altra. Possono essere nascoste nella parte inferiore dello schermo e successivamente riaperte, consentendo di passare facilmente dai messaggi ai siti web o agli articoli di apertura rapida o alle mini app.

Quando l’utente riceve una notifica durante la lettura di un articolo, visualizza una pagina web o gioca è possibile controllare i messaggi e tornare indietro senza perdere i progressi. Si possono anche sfruttare i segnalibri per tornare sulla stessa pagina in seguito. Il browser supporta inoltre i siti web decentralizzati ospitati su TON (Web3).

A proposito di mini app, la software house ha aggiunto una scheda App nella finestra di ricerca che mostra l’elenco delle app usate e un elenco di mini app popolari. Gli sviluppatori ora possono caricare video demo e screenshot per le anteprime delle loro mini app per informare gli utenti. Oltre 500 milioni su 950 milioni di utenti usano le mini app ogni mese.

Le mini app possono ora generare contenuti personalizzati per le storie che gli utenti possono condividere come storie direttamente dalle mini app. È inoltre possibile condividere il meteo nelle storie, aggiungendo un widget animato. Per le storie video è possibile scegliere il frame che verrà usato come foto di copertina.

La nuova versione di Telegram consente infine di acquistare le stelle come regalo per i contatti e di attivare il flash frontale dello smartphone per i videomessaggi.