Telegram: registrazioni delle dirette e altre novità

Telegram ha annunciato la disponibilità di una nuova versione (8.0.1 per Android e 8.1 per iOS) della nota app di messaggistica. Le novità principali sono quattro, una delle quali migliora ulteriormente la funzionalità che permette di effettuare dirette streaming con un numero illimitato di spettatori. È ora possibile attivare la loro registrazione.

Registrazione delle trasmissioni live

Le dirette streaming sono l'evoluzione delle videochiamate di gruppo introdotte a fine giugno. Telegram permette di creare eventi dal vivo, come un concerto o una lezione di matematica, per un numero illimitato di persone. Gli amministratori dei gruppi o dei canali possono ora registrare le dirette streaming (nei canali) o le chat video (nei gruppi) e condividerle in modo da consentirne la visione agli utenti che hanno perso il live.

L'opzione è presente nel menu della diretta streaming e della chat video. È possibile registrare sia audio che video oppure solo l'audio. Prima di avviare l'operazione, gli amministratori devono scegliere l'orientamento del video (orizzontale o verticale). Al termine delle registrazione, il file viene caricato nei messaggi salvati.

Le successive due novità rendono invece più colorata e divertente l'esperienza d'uso di Telegram. Sono stati aggiunti 8 temi per le chat private che permettono di scegliere lo sfondo animato, il colore delle bolle dei messaggi e il motivo dello sfondo. Ogni tema è disponibile in versione diurna e notturna.

Alcune emoji sono ora interattive. Quando vengono toccate si ottiene un effetto a schermo intero con animazione e vibrazione. Se entrambi gli utenti hanno la chat aperta, animazione e vibrazione verranno riprodotte simultaneamente sui due dispositivi. Infine, nei piccoli gruppi è possibile vedere chi ha letto un messaggio (le ricevute di lettura sono conservate solo per 7 giorni).