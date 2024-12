Telegram rimuoverà i contenuti pedopornografici

Dopo aver migliorato la segnalazione dei contenuti che potrebbero violare i termini di servizio, Telegram ha finalmente deciso di bloccare la diffusione di immagini e video pedopornografici, noti con l’acronimo CSAM (Child Sexual Abuse Material). L’azienda guidata da Pavel Durov ha avviato una collaborazione con la IWF (Internet Watch Foundation) del Regno Unito.

Telegram eliminerà i CSAM

Come è noto, Durov è stato arrestato in Francia a fine agosto (attualmente è in libertà su cauzione e non può lasciare il paese). Uno dei 12 capi d’accusa (PDF) è quello di complicità nella distribuzione di immagini pornografiche di minori.

A differenza di tutti i social network, Telegram non ha mai partecipato a programmi internazionali per l’individuazione e rimozione di CSAM, tra cui quelli del National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) negli Stati Uniti, Canadian Centre for Child Protection e della Internet Watch Foundation (IWF) nel Regno Unito. L’azienda ha ora deciso di collaborare con IWF.

Telegram utilizzerà i tool della fondazione per rilevare, bloccare e rimuovere contenuti pedopornografici. Avrà quindi accesso al database di IWF che contiene gli hash di milioni di immagini e video. Userà inoltre i tool che bloccano le rappresentazioni non fotografiche di abusi sessuali su minori (come le immagini create con l’intelligenza artificiale) e i link a pagine web che ospitano CSAM.

IWF ha già trovato migliaia di immagini a partire dal 2022. Telegram ha affermato spesso che il servizio di messaggistica usa la crittografia end-to-end. In realtà è disponibile solo quando l’utente attiva una chat segreta. Le conversazioni tradizionali permettono quindi la “scansione” dei messaggi per cercare immagini e video pedopornografici.

Remi Vaughn, responsabile delle relazioni con la stampa e i media, ha dichiarato: