Telegram migliora la segnalazione dei messaggi

La software house guidata da Pavel Durov ha annunciato la disponibilità di una nuova versione di Telegram per Android e iOS. Una delle cinque novità riguarda la segnalazione dei messaggi. È stata migliorata l’interfaccia con l’aggiunta di un numero maggiore di opzioni. L’assenza di moderazione dei contenuti è una delle accuse che hanno portato all’arresto del CEO in Francia.

Novità dell’aggiornamento

Fin dal 2015, Telegram ha offerto agli utenti la possibilità di segnalare i contenuti che potrebbero violare i termini di servizio ai moderatori. Con la nuova versione delle app mobile è stata aggiornata l’interfaccia e aggiunto opzioni più dettagliate al menu che viene mostrato quando l’utente tocca/clicca sulla voce Segnala.

L’utente può scegliere tra 10 opzioni: Non mi piace, Abuso minorile, Violenza, Beni illegali, Contenuti per adulti illegali, Dati personali, Terrorismo, Truffa o spam e Copyright. Se la violazione non rientra nelle suddette categorie è possibile scegliere Altro oppure Non è illegale, ma deve essere rimosso.

L’elenco viene ora aggiornato dinamicamente dal server, consentendo di suggerire in tempo reale i motivi di segnalazione più pertinenti, adattandoli all’evolversi di eventi e tendenze. Su Android deve essere toccato il messaggio, su iOS deve essere tenuto premuto sul messaggio, su web, Windows o macOS, la voce Segnala è nel menu contestuale.

Dopo aver installato l’aggiornamento sarà possibile inviare regali usando le stelle. Le aziende possono invece verificare i numeri di telefoni dei clienti inviando i codici di verifica tramite Telegram e pagandoli su Fragment. La soluzione è più sicura, economica e veloce degli SMS.

Su Android è ora supportato lo streaming live con RTMP (su iOS e desktop era già disponibile dal 2022). Gli utenti possono generare una chiave di flusso e collegare il feed video a OBS Studio, XSplit Broadcaster e altre simili app. Su iOS sono state infine migliorate le prestazioni delle videochiamate e ridotti i consumi.