Telegram 9.5: risparmio energetico e altre novità

La software house guidata da Pavel Durov ha annunciato la disponibilità di Telegram 9.5 per Android e iOS. Le novità sono piuttosto numerose (alcune esclusive per i due sistemi operativi), ma quella più importante è per tutti. La nuova versione dell’app permette di disattivare le animazioni in modo da incrementare l’autonomia della batteria. Gli utenti possono scaricare l’aggiornamento dagli store di Google e Apple.

Telegram punta al risparmio energetico

Telegram mostra effetti e animazioni in varie parti dell’interfaccia, ma possono ridurre la durata della batteria, soprattutto negli smartphone più vecchi. Nelle impostazioni è stata quindi aggiunta la voce Risparmio energetico che consente di disattivare completamente effetti e animazioni o di impostare la modalità a basso consumo quando il livello della batteria scende sotto un valore specificato.

L’utente può anche scegliere opzioni singole per sticker, emoji, animazioni e riproduzione di video o GIF. Su Android viene impostata automaticamente la combinazione che offre le migliori prestazioni, mentre su iOS è possibile anche limitare gli aggiornamenti in background (ma verrà mostrato spesso il messaggio “Aggiorno…“).

Telegram consente da diversi anni di scegliere la velocità di riproduzione di video, vocali e videomessaggi. Con la versione 9.5 è possibile scegliere una qualsiasi velocità tra 0,5x e 2,5x tenendo premuto il pulsante 2X.

Altre novità sono: visualizzazione dell’orario di lettura dei messaggi nelle ricevute di lettura dei gruppi con meno di 100 membri, invio dei link di invito ai gruppi come messaggi, disattivazione dell’ordine dinamico per i set di sticker, traduzione delle descrizioni dei bot, nuove emoji interattive e nuove emoji personalizzate per gli utenti Premium.

Su iOS è possibile segnare come lette tutte le chat in una cartella con un solo tocco. Infine, quando si inoltrano i messaggi, le cartelle possono essere usate per trovare rapidamente la chat giusta. Questi miglioramenti arriveranno anche su Android con un prossimo aggiornamento.