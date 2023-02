Telegram: traduzione di intere chat e altre novità

Primo aggiornamento dell’anno per il popolare servizio di messaggistica. La versione 9.4 di Telegram per Android e iOS introduce 10 novità, tra cui la possibilità di usare le emoji per la foto del profilo, il salvataggio automatico dei media nella galleria dello smartphone e la traduzione di intere chat in tempo reale. Quest’ultima funzionalità è riservata agli abbonamenti Premium, per i quali è disponibile anche il piano annuale.

Molte novità per Telegram

Telegram 9.4 permette di usare sticker o emoji (animate e personalizzate) come foto del profilo per singoli account, gruppi e canali. Vari artisti hanno creato 10 nuovi set di emoji personalizzate, mentre la software house ha aggiunto altre emoji interattive (viene mostrato un effetto a schermo intero con un tocco) che possono essere usate nelle chat one-to-one o come reazioni. Rimanendo in tema, sticker e emoji sono ora suddivisi in categorie nel pannello dedicato. Prima di inviare una emoji è possibile tenere premuto per ingrandire le sue dimensioni e vederla in dettaglio.

Gli utenti possono controllare l’uso dei dati attraverso grafici a torta dettagliati, in modo da regolare le impostazioni di download automatico in base al piano dati. È possibile attivare il salvataggio automatico dei media (foto e video) nella galleria in base a dimensione, tipo e chat di provenienza.

Gli amministratori possono scegliere il tipo di media che i membri dei gruppi possono inviare, mentre gli sviluppatori di bot possono aggiungere pulsanti speciali che aiutano gli utenti a selezionare gruppi, canali o persone che rispettano dei criteri predefiniti. Infine, gli utenti disconnessi possono accedere nuovamente con i loro ID Apple o Google, senza inserire un codice SMS.

Le ultime due novità sono riservate agli abbonamenti Premium. Gli utenti possono tradurre intere chat, gruppi e canali in tempo reale, toccando la barra di traduzione in alto (la traduzione dei singoli messaggi è accessibile a tutti). Per risparmiare fino al 40% è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale.