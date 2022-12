Telegram, nuovo aggiornamento con i media nascosti

L’anno di Telegram si conclude con il rilascio di una nuova versione che porta con sé alcune funzionalità inedite. L’annuncio, come sempre, è giunto direttamente dalle pagine del blog ufficiale, con un’introduzione che recita Il 2022 non mancherà a nessuno, ma questo aggiornamento offre alcuni piacevoli motivi per ricordarlo .

Le novità dell’ultimo aggiornamento per Telegram

La prima novità che merita di essere citata è quella relativa ai cosiddetti media nascosti. Dal principio simile a quello degli spoiler già a disposizione da tempo, si applica a foto e video che risultano coperti da un effetto di sfocatura finché l’utente non li seleziona con un tocco, svelandoli.

Ciò che il team di sviluppo chiama zero utilizzo archivio è invece una feature utile per impostare in modo selettivo l’autorimozione dei contenuti memorizzati nella cache di chat private, gruppi e canali, con la possibilità di definire eccezioni specifiche.

Debutta poi un editor multimediale completamente riprogettato, con strumenti di disegno che variano larghezza in modo dinamico e attenuazione automatica delle linee. A questo si aggiungono un nuovo tool per la sfocatura, opzioni per la selezione precisa dei colori e la personalizzazione del testo da inserire in foto e video. Inoltre, le emoji animate custom sono utilizzabili da tutti, anche da chi non dispone di un abbonamento Premium.

Altre novità che l’ultima versione di Telegram porta con sé sono la possibilità di assegnare una foto ai contatti (che vedrà solo l’utente), quella di impostare un’immagine pubblica per il proprio, l’opzione per nascondere i membri dei gruppi riservata agli amministratori di quelli con più di 100 partecipanti e animazioni più fluide su Android. Il changelog si completa poi con set inediti di emoji animate e interattive.

