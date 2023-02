Bot Telegram creati con ChatGPT usati per diffondere malware

Nonostante ChatGPT sia un sistema che blocca eventuali tentativi di utilizzi criminosi, alcuni cybercriminali sembrano essere riusciti ad aggirare tali barriere.

A quanto pare infatti, il famoso sistema chatbot è stato utilizzato da criminali informatici per creare bot Telegram, poi utilizzati per diffondere malware.

Stando a CheckPoint Research (CPR) infatti, i cybercriminali stanno utilizzando l’API OpenAI e non direttamente ChatGPT. L’API in questione infatti, non presenta particolari misure anti-abuso, offrendo ampio spazio di manovra per hacker e simili.

Sempre secondo CheckPoint Research, i primi bot di questo tipo sono già pubblicizzati nei vari forum di hacker, dove vendono venduti agli utenti.

Bot Telegram e malware: ChatGPT può diventare qualcosa di molto pericoloso

L’utilizzo di bot Telegram apre scenari alquanto inquietanti: in questo modo infatti, per gli hacker è molto facile diffondere malware. Questi, una volta infettato un dispositivo, consentono all’operatore di avere ampio accesso a file e informazioni private della vittima.

Al di là delle considerazioni etiche riguardanti l’utilizzo o meno di ChatGPT, per gli utenti comuni tutto ciò conferma quanto sia importante adottare un sistema di sicurezza. In questo contesto, Norton 360 Premium rappresenta una delle migliori scelte possibili.

Stiamo parlando di un’azienda che ha letteralmente costruito il settore della sicurezza digitale, accompagnando l’evoluzione informatica nel corso degli ultimi decenni. Questa suite di sicurezza è proprio l’apice di questo lungo percorso.

Norton 360 Premium, va detto, non è un semplice antivirus: stiamo parlando di un pacchetto completo nel contesto della cybersecurity. Oltre allo strumento di scansione infatti, la suite include una VPN, un firewall un password manager e un sistema parental control avanzato.

La possibilità di utilizzare Norton 360 Premium, attraverso un singolo account, su 10 diversi dispositivi contemporaneamente (siano essi PC Windows, macOS, smartphone Android o iPhone) rende ancora più apprezzabile questo antivirus.

