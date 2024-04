Telegram sfida WhatsApp con nuove funzionalità Business

L’app di messaggistica Telegram si sta preparando a sfidare WhatsApp e Messenger di Meta con una nuova serie di funzionalità rivolte alle aziende e il supporto per la condivisione dei ricavi pubblicitari. Lanciata ufficialmente questo fine settimana dopo aver annunciato la possibilità di trasformare l’account personale in un profilo aziendale, Telegram Business introduce opzioni come una pagina iniziale personalizzata, oltre alla possibilità di impostare orari di lavoro e utilizzare risposte preimpostate, messaggi di saluto, chatbot, tag per le chat e altro ancora.

Condivisione dei ricavi pubblicitari per i canali pubblici

Nel frattempo, i canali pubblici di Telegram con almeno 1.000 iscritti possono ora generare il 50% dei ricavi dagli annunci pubblicitari mostrati nei loro canali. Queste funzionalità arrivano in un momento in cui il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha dichiarato di aspettarsi che l’app, che oggi conta oltre 900 milioni di utenti, diventi redditizia entro il 2025.

Le nuove funzionalità business di Telegram rappresentano una spinta alla monetizzazione della piattaforma in ottica di una possibile quotazione in Borsa in futuro. Per accedere a Telegram Business, infatti, gli utenti devono abbonarsi a Telegram Premium, il piano a pagamento da 4,99$ al mese che offre funzionalità aggiuntive. A gennaio 2024, Telegram Premium ha raggiunto i 5 milioni di abbonati, con un ritmo di crescita maggiore rispetto ai mesi precedenti. Ciò dimostra come la componente business e premium stia diventando cruciale per la redditività di Telegram, obiettivo fondamentale in prospettiva della quotazione in Borsa.

Funzionalità di Telegram Business per le aziende

Telegram Business offre strumenti e funzionalità che possono essere utilizzati dai clienti aziendali senza conoscere il codice. Le aziende possono personalizzare la pagina iniziale, impostare orari di apertura, utilizzare risposte rapide, messaggi di saluto e di assenza, classificare le chat con etichette colorate e creare collegamenti alla chat per azioni specifiche. Inoltre, possono integrare bot Telegram per rispondere ai messaggi per loro conto.

Queste funzioni potrebbero introdurre concorrenza in un mercato in cui le app di Meta, come Messenger, Instagram e WhatsApp, detengono il controllo della comunicazione aziendale. Anche Apple si è ritagliata una piccola nicchia in questo spazio con Apple Messages for Business, utilizzato da varie aziende.

Monetizzazione attraverso abbonamenti e condivisione dei ricavi pubblicitari

Oltre a monetizzare attraverso gli abbonamenti Premium, Telegram genera entrate attraverso Telegram Ads e ha recentemente annunciato la condivisione delle entrate pubblicitarie utilizzando toncoin, un token sulla blockchain TON. L’azienda ha anche sperimentato la blockchain TON per mettere all’asta i nomi utente e ha lanciato un portafoglio crittografico in tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti.