Telegram: supporto passkey e audio nelle storie

A distanza di circa tre settimane dal precedente aggiornamento, la software house guidata da Pavel Durov ha annunciato la disponibilità di una nuova versione di Telegram (13esima e ultima del 2025). Gli utenti del popolare servizio di messaggistica possono ora utilizzare le passkey per il login e aggiungere l’audio alle storie. La terza novità sono le offerte di acquisto per i regali.

Novità di Telegram

La novità più importante è senza dubbio il supporto per le passkey (stavolta Telegram è arrivato dopo WhatsApp). Nella sezione Privacy e sicurezza delle impostazioni è presente l’opzione Passkey. L’utente può creare velocemente una passkey e utilizzarla per l’accesso all’app tramite PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale, evitando il codice dell’autenticazione in due fattori (inviato tramite SMS).

Oltre al funzionamento garantito (gli SMS non arrivano in assenza di copertura telefonica), il login con passkey offre una maggiore sicurezza. Le chiavi crittografiche sono memorizzate sul dispositivo e possono essere sincronizzate con un password manager.

Quando l’utente pubblica una storia è possibile ora aggiungere rapidamente l’audio dalla playlist del profilo. È sufficiente toccare il pulsante Sticker, quindi Audio e scegliere il file da Musica salvata.

Infine, Telegram permette di fare un’offerta per l’acquisto di un regalo presente nel profilo di un utente. Si possono usare stelle (monete virtuali) oppure Toncoin (criptovalute). Le offerte sono protette, quindi acquirenti a proprietari dei regali sono al sicuro dalle truffe.

L’acquirente deve impostare prezzo e limite di tempo. Il pagamento viene riservato per tutta la durata dell’offerta. Se l’offerta viene rifiutata o scade, l’intero importo viene rimborsato immediatamente. Una volta confermata la vendita, il regalo viene trasferito automaticamente all’acquirente.