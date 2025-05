Telemarketing: avviata istruttoria per sette società

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato sette procedimenti istruttori per telemarketing scorretto nei confronti di altrettante società che gestiscono call center. Attraverso varie informazioni ingannevoli hanno cercato di attivare contratti di energia e telefonia. Presso le sedi delle società sono state svolte ispezioni con la collaborazione del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza.

CLI spoofing e altri trucchi

Le istruttorie sono state avviate nei confronti di quattro società di call center che operano nel settore dell’energia (Action S.r.l., Fire S.r.l., J.Wolf Consulting S.r.l. e Noma Trade S.r.l.) e tre che operano nel settore delle telecomunicazioni (Entiende S.r.l., Nova Group S.r.l e My Phone S.r.l.), in seguito alle numerose segnalazioni ricevute da AGCM.

Gli stratagemmi usati per ingannare gli utenti sono purtroppo ben noti. In quasi tutti i casi è stato sfruttato il CLI spoofing che permette di nascondere il vero numero di telefono del chiamante. AGCOM ha recentemente annunciato nuove regole che dovrebbero contrastare questa tecnica.

In dettaglio, gli operatori dei call center che operano nel settore dell’energia hanno ingannato gli utenti presentandosi come dipendenti dell’attuale fornitore o di autorità di regolazione e controllo, evidenziando la poco convenienza delle tariffe applicate. In altri casi hanno affermato che c’erano problemi tecnici o difficoltà nel passaggio in corso ad un altro gestore e quindi era necessaria la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

I call center che operano nel settore delle telecomunicazioni hanno invece suggerito di cambiare operatore, in quanto ci sarebbero disservizi sulla linea o imminenti aumenti di prezzo. In altri casi, i consumatori sono stati indotti ad attivare una nuova offerta (con un altro operatore o con quello attuale), promettendo condizioni contrattuali più favorevoli che in realtà erano false.

L’autorità antitrust ricorda che sul sito www.difenditicosi.it è possibile trovare tutte le informazioni sui propri diritti e sugli strumenti di difesa dai call center insistenti e aggressivi. È attivo anche il numero verde gratuito per la tutela del consumatore 800.166.661 (lunedì-venerdì dalle 10 alle 14).