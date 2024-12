Telepass: canone gratis per 1 anno e 50% di sconto sui pedaggi

Sul sito Telepass c’è una nuova promozione in corso. Diventando clienti entro il 31 gennaio 2025 si beneficia del canone gratuito per un anno e del 50% di sconto sui pedaggi dal 20 dicembre 2024 al 15 febbraio 2025. Per attivare Telepass è sufficiente premere sul pulsante Attiva con noi e compilare il form messo a disposizione.

Dopo la registrazione al servizio Telepass, il canone zero verrà applicato in automatico al contratto. L’importante è presentare la richiesta entro e non oltre il 31 gennaio 2025. Tra i servizi inclusi nell’offerta Base si annoverano le Strisce Blu, le vignette autostradali, l’Area C di Milano e il traghetto dello Stretto di Messina.

Telepass Base a canone zero per 1 anno e 50% di sconto sui pedaggi autostradali

L’attivazione del cashback pari al 50% sui pedaggi si ottiene inserendo il codice promozionale PROMOBASE nel corso dell’iscrizione al servizio Telepass o tramite l’app ufficiale entro 7 giorni dall’attivazione. Il rimborso si applica alle tratte autostradali italiane pagate con Telepass tra il 20 dicembre e il 15 febbraio, per un importo massimo di 25 euro.

Questi sono invece alcuni dei principali servizi inclusi nell’offerta Base di Telepass:

Autostrada : saltare la coda al casello grazie alla corsia riservata.

: saltare la coda al casello grazie alla corsia riservata. Parcheggi convenzionati : pagamento dei parcheggi di stazioni, città, fiere e aeroporti con il dispositivo Telepass.

: pagamento dei parcheggi di stazioni, città, fiere e aeroporti con il dispositivo Telepass. Strisce Blu : pagamenti dei parcheggi con strisce blu tramite app Telepass.

: pagamenti dei parcheggi con strisce blu tramite app Telepass. Vignette elettroniche : acquisto nell’app Telepass delle vignette digitali per viaggiare in autostrada all’estero.

: acquisto nell’app Telepass delle vignette digitali per viaggiare in autostrada all’estero. Area C Milano : accesso all’area senza dove preoccuparsi del ticket.

: accesso all’area senza dove preoccuparsi del ticket. Traghetto Stretto di Messina : attraversare lo stretto di Messina con Telepass senza le necessità di scendere dal veicolo.

: attraversare lo stretto di Messina con Telepass senza le necessità di scendere dal veicolo. Autostrada in Europa: pagamento dell’autostrada anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia con il proprio dispositivo.

L’offerta disponibile sul sito ufficiale di Telepass sarà valida fino al 31 gennaio del nuovo anno. La pagina dedicata alla promo si trova a quest’indirizzo del sito Telepass.com.