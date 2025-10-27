 Telepass: scarica l'app per accedere a innumerevoli servizi di mobilità
Dai pedaggi alle soste, dal pagamento del bollo all'acquisto di biglietti e abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale.
Telepass

La maggior parte degli automobilisti italiani associa la parola Telepass al dispositivo con cui è possibile pagare il pedaggio autostradale senza fermarsi al casello, una grande comodità per chi vuole ottimizzare i tempi di percorrenza delle autostrade e arrivare il più presto possibile a destinazione. In realtà Telepass offre anche numerosi altri servizi di mobilità, accessibili tramite la sua app ufficiale.

L’applicazione Telepass, disponibile al download gratuito su App Store e su Google Play Store, consente infatti di accedere a numerosi servizi, ad esempio il pagamento dei parcheggi nelle strisce blu e nelle aree di sosta convenzionate. Inoltre, tra i servizi disponibili vi è anche la prenotazione della revisione e il promemoria della scadenza del bollo, compreso il pagamento di entrambi.

I servizi compresi nell’app Telepass

Con l’app di Telepass, ad esempio, è possibile trovare e pagare i parcheggi, accedere l’Area C di Milano senza il ticket e acquistare le vignette elettroniche indispensabili per i viaggi all’estero come Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca. Sempre via app si può anche fare rifornimento di carburante, ricaricare il proprio veicolo elettrico, prenotare e pagare la revisione, oltre che ricevere un promemoria alla data di scadenza del bollo e completare il pagamento direttamente online.

Ulteriori servizi compresi nell’app Telepass sono l’acquisto di biglietti e abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale, il noleggio di bici, monopattini elettrici e scooter, nonché l’opzione Fast Track in regalo per saltare la fila su navi, traghetti e treni in Italia.

Il download dell’applicazione Telepass è disponibile tramite il link che segue: per completare la procedura è sufficiente aprire la fotocamera del proprio telefono, inquadrare il QR Code presente in pagina e seguire le indicazioni su schermo. L’app, disponibile sia per iPhone che per dispositivi Android, è 100% gratuita.

Pubblicato il 27 ott 2025

27 ott 2025
