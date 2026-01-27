 Telepass Sempre: un anno gratis e cashback 50% sul pedaggio
Scarica l'applicazione di Telepass ed entra in un mondo di vantaggi: tra le promozioni attive c'è anche Sempre, scopri cosa include.
Devi solo scaricare l’app di Telepass, da lì potrai gestire tutto, anche aderire alla promozione Sempre che ti offre un anno gratis (a canone zero) e il 50% di cashback sul pagamento del pedaggio. Sono inclusi il dispositivo colorato senza spese aggiuntive da installare in auto e la possibilità di fermarti nei parcheggi convenzionati, all’interno delle strisce blu, senza commissioni.

Cosa include la promozione Telepass Sempre

In particolare, il dispositivo può essere associato a due targhe in contemporanea, così da cambiarle quando necessario, in pochi attimi. Scegli il colore che preferisci tra arancione, magenta, acquamarina, nero, giallo, grigio e verde. I vantaggi non finiscono però qui, ci sono sconti fino al 100% su 19 tratte per muoversi in tutta Italia. Se vuoi saperne di più, per altre informazioni fai un salto sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione Telepass Sempre

Seleziona lo store in base al sistema operativo del suo smartphone e scarica gratis  l’app di Telepass. Non è solo telepedaggio, ma include l’accesso a molti servizi di mobilità e non solo. Tra questi: pedaggi e soste, Area C di Milano, vignette elettroniche per i viaggi all’estero, pagamento del bollo, rifornimento di carburante e ricarica elettrica, lavaggio auto e moto sotto casa, revisione, mezzi pubblici e taxi, noleggi scooter, bici e monopattini elettrici, spostamenti con navi, traghetti e treni, Fast Track per saltare le file, skipass, Venezia Pass, musei e chiese, tributi, imposte e ticket della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, in caso di imprevisti, l’applicazione può tornare immediatamente utile anche se perdi o ti rubano il dispositivo in auto, per segnalarlo e bloccarlo immediatamente, in pochi tap. Non c’è bisogno di recarsi in un ufficio o allo sportello, nemmeno di effettuare una telefonata. Potrai richiedere subito una sostituzione per non doverti fermare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 gen 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
27 gen 2026
