 Telepass: un'unica app gratuita per un ecosistema ricco di servizi
Con l'app di Telepass è possibile accedere a un ecosistema di servizi di mobilità (e non solo): ecco perché è utilissimo averla sullo smartphone.
Telepass mette a disposizione dei suoi utenti un vero e proprio ecosistema di servizi legati alla mobilità, con l’obiettivo di garantire spostamenti più semplici e convenienti ma anche con una serie di strumenti per agevolare le pratiche amministrative e la gestione del veicolo.

Tutti i servizi proposti da Telepass sono accessibili tramite l’app ufficiale, disponibile per dispositivi Android e iOS. Per scaricare l’app basta accedere al sito ufficiale di Telepass e selezionare poi la versione desiderata. L’utilizzo dell’applicazione è, naturalmente, gratuito.

Perché usare l’app di Telepass

Con Telepass è possibile sfruttare una lunga serie di servizi, accessibili direttamente tramite l’app che consente, ad esempio, di:

  • controllare i transiti in autostrada
  • trovare e pagare parcheggi
  • accedere all’Area C di Milano
  • acquistare vignette elettroniche per viaggi all’estero
  • pagare il bollo auto
  • fare rifornimento di carburante e gestire la ricarica elettrica
  • accedere a servizi per il lavaggio di auto e moto
  • prenotare e pagare la revisione oltre che attivare il servizio Memo per ricevere avvisi su quando farla
  • muoversi in città con mezzi pubblici, taxi, veicoli a noleggio con l’accesso a vari servizi
  • acquistare altri servizi come gli skipass e il Venezia Pass ma anche pagare tributi, imposte e ticket per la pubblica amministrazione
  • richiedere un nuovo dispositivo Telepass (anche in caso di furto o malfunzionamento)
  • accedere rapidamente ai canali di assistenza

Si tratta, quindi, di un’app multi-funzione che può fare la differenza per gli utenti, rendendo la vita molto più semplice grazie alla possibilità di sfruttare l’intero ecosistema di prodotti e servizi di Telepass.

Per avviare subito il download dell’app basta raggiungere il sito ufficiale tramite il link qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata da installare. L’app è disponibile per dispositivi Android e iPhone/iPad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Davide Raia
Pubblicato il
4 nov 2025
