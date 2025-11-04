Telepass: un'unica app gratuita per un ecosistema ricco di servizi

Telepass mette a disposizione dei suoi utenti un vero e proprio ecosistema di servizi legati alla mobilità, con l’obiettivo di garantire spostamenti più semplici e convenienti ma anche con una serie di strumenti per agevolare le pratiche amministrative e la gestione del veicolo.
Tutti i servizi proposti da Telepass sono accessibili tramite l’app ufficiale, disponibile per dispositivi Android e iOS. Per scaricare l’app basta accedere al sito ufficiale di Telepass e selezionare poi la versione desiderata. L’utilizzo dell’applicazione è, naturalmente, gratuito.
Perché usare l’app di Telepass
Con Telepass è possibile sfruttare una lunga serie di servizi, accessibili direttamente tramite l’app che consente, ad esempio, di:
- controllare i transiti in autostrada
- trovare e pagare parcheggi
- accedere all’Area C di Milano
- acquistare vignette elettroniche per viaggi all’estero
- pagare il bollo auto
- fare rifornimento di carburante e gestire la ricarica elettrica
- accedere a servizi per il lavaggio di auto e moto
- prenotare e pagare la revisione oltre che attivare il servizio Memo per ricevere avvisi su quando farla
- muoversi in città con mezzi pubblici, taxi, veicoli a noleggio con l’accesso a vari servizi
- acquistare altri servizi come gli skipass e il Venezia Pass ma anche pagare tributi, imposte e ticket per la pubblica amministrazione
- richiedere un nuovo dispositivo Telepass (anche in caso di furto o malfunzionamento)
- accedere rapidamente ai canali di assistenza
Si tratta, quindi, di un’app multi-funzione che può fare la differenza per gli utenti, rendendo la vita molto più semplice grazie alla possibilità di sfruttare l’intero ecosistema di prodotti e servizi di Telepass.
Per avviare subito il download dell’app basta raggiungere il sito ufficiale tramite il link qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata da installare. L’app è disponibile per dispositivi Android e iPhone/iPad.