Telepass: un'unica app gratuita per un ecosistema ricco di servizi

Telepass mette a disposizione dei suoi utenti un vero e proprio ecosistema di servizi legati alla mobilità, con l’obiettivo di garantire spostamenti più semplici e convenienti ma anche con una serie di strumenti per agevolare le pratiche amministrative e la gestione del veicolo.

Tutti i servizi proposti da Telepass sono accessibili tramite l’app ufficiale, disponibile per dispositivi Android e iOS. Per scaricare l’app basta accedere al sito ufficiale di Telepass e selezionare poi la versione desiderata. L’utilizzo dell’applicazione è, naturalmente, gratuito.

Perché usare l’app di Telepass

Con Telepass è possibile sfruttare una lunga serie di servizi, accessibili direttamente tramite l’app che consente, ad esempio, di:

controllare i transiti in autostrada

trovare e pagare parcheggi

accedere all’ Area C di Milano

acquistare vignette elettroniche per viaggi all’estero

per viaggi all’estero pagare il bollo auto

fare rifornimento di carburante e gestire la ricarica elettrica

di carburante e gestire la ricarica elettrica accedere a servizi per il lavaggio di auto e moto

prenotare e pagare la revisione oltre che attivare il servizio Memo per ricevere avvisi su quando farla

oltre che attivare il servizio Memo per ricevere avvisi su quando farla muoversi in città con mezzi pubblici, taxi, veicoli a noleggio con l’accesso a vari servizi

acquistare altri servizi come gli skipass e il Venezia Pass ma anche pagare tributi, imposte e ticket per la pubblica amministrazione

e il ma anche pagare tributi, imposte e ticket per la pubblica amministrazione richiedere un nuovo dispositivo Telepass (anche in caso di furto o malfunzionamento)

(anche in caso di furto o malfunzionamento) accedere rapidamente ai canali di assistenza

Si tratta, quindi, di un’app multi-funzione che può fare la differenza per gli utenti, rendendo la vita molto più semplice grazie alla possibilità di sfruttare l’intero ecosistema di prodotti e servizi di Telepass.

Per avviare subito il download dell’app basta raggiungere il sito ufficiale tramite il link qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata da installare. L’app è disponibile per dispositivi Android e iPhone/iPad.