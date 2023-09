Telepass Verde: il telepedaggio diventa green

Verde nell’aspetto e nella sostanza: Telepass ha appena presentato un nuovo modello del proprio dispositivo per il telepedaggio. È realizzato partendo dal materiale recuperato da quelli non più utilizzati. L’iniziativa è stata annunciata in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Si inserisce nel percorso avviato per promuovere comportamenti sostenibili, in linea con l’impegno assunto dal Gruppo Mundys che controlla la società con il Climate Action Plan per il contrasto del cambiamento climatico.

Telepedaggio green: arriva il Telepass Verde

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, si presenta con una iconica colorazione dalla tonalità verde, risultato dal recupero delle scocche grigie e gialle dei device dismessi con cui è realizzato . Il risultato è quello visibile nell’immagine qui sotto. Inoltre, l’attenzione al green è anche nel packaging, di materiale riciclato, e nel manuale di istruzioni, che è stato dematerializzato e ora è paperless e può essere scaricato inquadrando un QR code . Si tratta di un’edizione limitata disponibile fino a esaurimento scorte, riservata ai nuovi che aderiranno all’offerta Telepass Plus. Coloro che sono già clienti lo potranno richiedere a partire dal 1 ottobre, in sostituzione del vecchio dispositivo.

Sempre con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi e incentivare stili di mobilità sostenibile, fino 22 settembre l’azienda mette a disposizione un cashback di 5 euro per i clienti che utilizzeranno tramite applicazione i servizi di sharing e di ricarica elettrica o che acquisteranno biglietti dei treni.

Il Telepass è da sempre un dispositivo green, poiché evita gli stop-and-go ai caselli e favorisce un regolare flusso del traffico. Secondo uno studio condotto dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, nel solo 2022 ha permesso di risparmiare oltre 61.000 tonnellate di CO2. È l’equivalente di oltre 642.000 viaggi in auto da Roma a Milano. L’impegno della società su questo fronte è stato rafforzato di recente dall’acquisizione di Wash Out, startup, specializzata nei servizi di car care per il lavaggio dell’auto a domicilio con prodotti waterless e 100% ecologici.

