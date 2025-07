Il telescopio James Webb svela il passato: così è nata la Via Lattea

Il telescopio James Webb ha scoperto come si è formata la Via Lattea, ed è incredibile!

James Webb scopre come si è formata la Via Lattea

Quando James Webb guarda galassie lontanissime, vede com’erano nel passato, non come sono oggi. La luce, infatti, ci mette tempo per arrivare. Quella che vediamo oggi, è partita tanto tempo fa.

Stavolta il telescopio ha osservato più di 100 galassie. L’obiettivo era capire come si sono formate all’inizio dei tempi. La sua “vista” è così potente che riesce a distinguere i dettagli più piccoli di galassie che altri telescopi vedevano solo come puntini sfocati.

La Via Lattea ha una struttura complessa. Un disco sottile dove viviamo noi, circondato da un disco più spesso e antico. Ma come si è formata questa architettura cosmica? Nessuno lo sapeva con certezza. Analizzando le galassie lontane, gli astronomi hanno scoperto un pattern preciso: le galassie massicce iniziano formando un disco spesso, turbolento e caotico. Solo dopo, circa 8 miliardi di anni dopo il Big Bang, si calma tutto e nasce il disco sottile.

Le galassie più piccole seguono lo stesso iter, ma con tempi diversi. Il loro disco sottile si forma solo (si fa per dire) 4 miliardi di anni dopo il Big Bang.

Per capire meglio questo processo, i ricercatori hanno usato anche il sistema ALMA in Cile, che studia il movimento del gas nelle galassie. Quando è turbolento e caotico, favorisce la nascita delle stelle del disco spesso. Quando si calma, permette la formazione del disco sottile.

La Via Lattea sotto una nuova luce

Le galassie che Webb ha osservato si stavano formando esattamente nello stesso periodo in cui la nostra galassia sviluppava la sua forma caratteristica a disco piatto. In pratica, il telescopio ha trovato galassie “sorelle” della Via Lattea e le ha viste mentre erano ancora in fase di sviluppo miliardi di anni fa.

Ora i ricercatori vogliono saperne di più: che età hanno esattamente quelle stelle, e di cosa sono fatte. Ogni dettaglio può aiutarci a capire meglio come si è formata la nostra galassia.

James Webb sta dimostrando che osservando abbastanza lontano possiamo leggere il nostro passato scritto nelle stelle di altre galassie.