Telescopio Webb: agganciata la prima stella guida!

Prosegue il viaggio del Telescopio Webb, fatto di piccoli passi che segnano, uno dopo l’altro, una novità incredibile nel mondo dell’astronomia. Stavolta, il dispositivo è riuscito ad agganciare la sua prima stella.

Questo passaggio è gestito dal FGS (Fine Guidance Sensor), un sensore che permette al Telescopio di agganciare una stella per seguirla con estrema precisione, così da poter prendere immagini ad alta qualità.

Il processo funziona da allineatore: bloccando il Telescopio verso una stella infatti, è possibile evitare di catturare tutto ciò che capita davanti al dispositivo, rimanendo focalizzato su un punto preciso. L’obiettivo adesso sarà quello di usare l’FGS per allineare i 18 esagoni del telescopio (che fanno parte del gruppo primario).

Canada’s Fine Guidance Sensor on @NASAWebb has successfully completed its first use as part of the mirror alignment phase – locking on to a guide star and sending data to the telescope’s positional system 16 times a second! Learn more: https://t.co/q6L34hYwwC

🎥: CSA, NASA pic.twitter.com/Nzv6SEaWbz

— Canadian Space Agency (@csa_asc) February 17, 2022