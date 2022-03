Telescopio Webb: gli scienziati sono entusiasti

Una conferenza stampa tenuta dalla NASA conferma che il Telescopio James Webb ha allineato perfettamente il suo specchio principale secondo programmi: si tratterebbe di una superficie di 6,5 metri composta da 18 segmenti esagonali che hanno viaggiato nello spazio piegati, e che ora si sono aperti perfettamente.

Il processo di allineamento, che ha richiesto non solo l’apertura di tali segmenti, ma anche l’allineamento e la gestione dell’inclinazione dei singoli pannelli, ora è terminato con successo: ci sono sicuramente altre operazioni in corso, ma intanto il Telescopio Webb sta producendo delle immagini.

Scienziati entusiasti delle prime foto del Telescopio Webb

La prima a parlarne è Jane Rigby, Project Scientist delle operazioni del Telescopio Webb al NASA Goddard Space Flight Center nel Maryland, che dice:

Le performance del Telescopio per ora sono all’altezza delle aspettative. Le immagini viste oggi sono precise e di qualità come quelle del Telescopio Hubble, ma riescono a vedere una lunghezza d’onda che quel dispositivo non poteva vedere. Questo ci permette di vedere cose invisibili in modo molto, molto dettagliato.

La prima foto vista viene definita dai ricercatori come Campo Profondo, visto che una volta allineati i segmenti, oltre che a vedere la HD 84406 – stella scelta solo per la sua posizione e per la sua luminosità – il Telescopio è riuscito a catturare anche tutte le galassie successive (o meglio, i puntini che sembrano in lontananza).

Thomas Zurbuchen, Amministratore Associato della NASA per le scienze, ha detto:

Tutte le notti insonni che ho passato per le preoccupazioni che avevo sono ormai dietro di noi. Non si tratta di non avere una strada davanti: c’è comunque una montagna da scalare, task importanti da portare a termine. Ma siamo già a buon punto della scalata.

Ora il team di controllo lavorerà sul resto delle apparecchiature del Telescopio Webb, così d’avere le prime immagini ufficiali per questa estate.