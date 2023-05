Telly ti regala una TV 4K, ma a una condizione

Chi non vorrebbe una TV gratis? È questa l’idea alla base di Telly, nuovo progetto messo in campo da Ilya Pozin, già co-fondatore della piattaforma Pluto TV. In cambio, la startup chiede all’utente la continua visualizzazione di pubblicità su uno schermo secondario, posizionato sotto al pannello principale da 55 pollici con soundbar integrata. Ci sono anche una fotocamera e un microfono per le videochiamate.

La nuova idea del co-fondatore di Pluto TV: Telly

Del tutto leciti i dubbi in merito alla privacy, ma i responsabili dell’iniziativa affermano la volontà di gestire i dati in modo del tutto trasparente. Il tempo stabilirà se si tratta di un’intuizione azzeccata o meno.

Ciò che sappiamo, al momento, è che la società ha intenzione di spedire 500.000 televisori a chi farà richiesta entro la fine dell’anno. Le prime sono già state consegnate a utenti selezionati per la fase di test. L’intero progetto poggia su un modello di business che fa leva sugli introiti dell’advertising. Riportiamo di seguito in forma tradotta la descrizione fornita.

Attualmente, tutte le Smart TV integrano pubblicità. Però, ancora paghi per la TV. Tutto questo cambia oggi. Durante il processo di registrazione ti poniamo domante a proposito di te e della tua famiglia, così da ottimizzare la tua esperienza pubblicitaria. I brand, in cambio, pagano per inserzioni non invasive sullo Smart Screen. Ecco come puoi ottenere Telly gratuitamente. Chiaro e semplice.

Come visibile nelle prime immagini rilasciate, lo schermo secondario di Telly non ospita solo pubblicità, ma anche informazioni a proposito del meteo, i risultati delle partite, l’andamento delle azioni e altri contenuti interattivi.

Curiosamente, la startup non sviluppa la propria piattaforma, per l’esperienza multimediale, ma fornisce un dongle Android TV da collegare a una delle tre porte HDMI in dotazione. Il software realizzato internamente si limita a gestire le inserzioni e le funzionalità interattive.

Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine del sito ufficiale, dove è già disponile il form da compilare per ricevere il televisore in modo del tutto gratuito, accettando in cambio la continua riproduzione dei banner. Al momento, l’iniziativa è rivolta solo agli Stati Uniti. Non sappiamo se e con quali tempistiche o modalità saranno coinvolti altri territori.

