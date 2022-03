Tempesta Solare in arrivo: ecco cosa succederà

In qualsiasi momento delle prossime giornate potrebbe presentarsi una tempesta solare, fenomeno astronomico visibile praticamente da quasi tutta la Terra e comparabile esteticamente ad un’Aurora.

La massa dovrebbe generare un chiarore intenso, ma potrebbe inoltre avere ripercussioni sulla Terra, in quanto potrebbe impattarla. Le previsioni sono state fatte con i dati raccolti dalla NASA e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (USA). Il dato per ora meno accurato però rimane il quando, visto che per la NOAA potrebbe esserci anche tra poche ore.

Dopo aver visto l’espulsione di una massa di plasma dal Sole, i ricercatori hanno subito studiato la direzione e hanno visto che la massa di particelle cariche elettricamente fluttuano verso la Terra. Ma all’effettivo, cosa causerebbe questa Tempesta Solare?

Direct Hit! NOAA (left) & NASA (right) prediction models show #solarstorm to hit Earth between 12:00 & 21:00 UTC March 13. Impact should be strong! Expect #aurora deep into mid-latitudes, amateur #radio & #GPS reception issues, especially near dawn/dusk, & on Earth's nightside! pic.twitter.com/m9a24WgzIJ

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) March 11, 2022