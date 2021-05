Tempo libero? Porta la tua musica vicino al barbecue

In spiaggia o sul balcone, sotto la veranda o di fianco all’amaca in giardino: grazie a questa cassa Bluetooth in offerta in queste ore è possibile garantirsi 24 ore di musica e relax. Una intera domenica, una intera giornata di spiaggia, un intero sabato di divertimenti, senza preoccupazioni. Tutto ciò per 25,49 euro (-15%), ma solo per chi si affretterà a far propria la Tronsmart T6 entro la giornata di oggi.

La forza di questo dispositivo sta in due caratteristiche base: l’impermeabilità che lo rende utilizzabile in qualsiasi contesto e la lunga durata delle batterie (2500mAh), che permette di poterlo utilizzare senza preoccupazioni per una intera giornata a volume medio. Starà ad ognuno intuire quali siano le occasioni potenziali per poterlo sfoggiare cambiando il clima attorno ai giochi dei bambini, nei pressi del barbecue o durante le ore di lettura all’ombra.

Con un potente subwoofer da 15W, l’altoparlante Bluetooth T6 Mini ha bassi profondi ed un suono cristallino. La tecnologia TWS che consente il collegamento di due altoparlanti Mini T6 al fine di ottenere un suono stereo più spettacolare e vivere un’esperienza coinvolgente.

25,49 euro nella colorazione nera, 26,34 euro nella colorazione rossa. La fonte può essere quella di uno smartphone collegato via bluetooth o altro device collegato con interfaccia AUX da 3,5mm. Disponibile anche un carrello per microSD, così da poter portare con sé fino a 64GB di musica MP3 sempre a disposizione anche in assenza di fonti ulteriori.