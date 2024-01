Tempo LIMITATO per un affare: SMARTWATCH salute e sport offerta lampo

Hai pochissimo tempo a disposizione ma se ti giochi le tue carte, concludi un piccolo affare. Da settimane hai voglia di mettere al tuo polso uno smartwatch? Beh, eccoti accontentato con questo modello perfetto per l’utilizzo quotidiano e che al polso si rivela un piccolo assistente.

Bello, curato nei minimi particolari e con tanti sensori dedicati sia alla salute che allo sport. Su Amazon è in promozione con un’offerta lampo quindi collegati e fallo tuo a soli 34€. Il tempo scorre.

Smartwatch con tutto al posto giusto: mettilo al polso

Disponibile in colorazione nera, questo smartwatch è perfetto sia su polsi maschili che femminili. Le sue dimensioni sono state studiate ad hoc così da risultare sempre confortevoli e soprattutto, mai d’intralcio quando ti alleni o nella vita di tutti i giorni.

Il display luminoso è anche colorato e personalizzabile. Hai a disposizione diversi quadranti tra cui scegliere così da vere tutto a portata di occhio: alzi il poso e sai cosa accade dentro e fuori il tuo corpo.

Ma veniamo al dunque: quali sono le funzioni di cui non fare a meno? Ti ho già svelato che è strapieno di sensori dedicati alla salute come allo sport. Questo orologio monitora la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, come dormi e quindi il sonno. Su questo ultimo punto preciso che non si occupa solo di studiare il sonno notturno ma anche eventuali pennichelle per fornirti informazioni dettagliate.

Per l’attività fisica, invece, sono precaricate 14 modalità differenti che puoi scegliere con un solo tap del dito. Lo smartwatch è anche impermeabile fino a 5ATM per poterlo usare a contatto con l’acqua senza paura di rovinarlo.

Altri due punti a suo favore? Non lascia la vita quotidiana da parte perché ha funzioni come le notifiche smart delle APP e con la sua ricarica magnetica ti regala più di una settimana di autonomia.

