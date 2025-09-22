 Il tempo ha tre dimensioni? Una nuova teoria per spiegare tutto
Il tempo ha tre dimensioni? Una nuova teoria per spiegare tutto

Una nuova teoria propone che il tempo abbia tre dimensioni e potrebbe finalmente unificare la meccanica quantistica con la relatività.
Tecnologia
Due fisici dell’Università Aalto, Mikko Partanen e Jukka Tulkki, hanno buttato sul tavolo un’idea provocante: e se il tempo non fosse una linea, ma uno spazio tridimensionale? Secondo loro, questa visione potrebbe essere la chiave per risolvere uno dei problemi più grandi della fisica moderna.

Il problema, è che nel mondo degli atomi, le particelle seguono regole probabilistiche. Nel mondo macroscopico (dei pianeti e delle galassie), invece, detta legge la gravità di Einstein. Il problema è che questi due mondi sono inconciliabili, è come se parlassero lingue diverse.

Una nuova teoria potrebbe unificare tutte le leggi dell’universo: gravità piatta invece che curva

La loro proposta si basa sulla TEGR (Teleparallel Equivalent of General Relativity), un approccio che vede la gravità non come una curvatura dello spazio-tempo, ma come una forza normale in un universo piatto. È un cambio di prospettiva radicale.

Il modello prevede un campo dimensionale che fa da traduttore tra uno spazio a otto dimensioni e il nostro mondo a quattro dimensioni. In questo schema, la gravità diventerebbe simile alle altre forze fondamentali: elettromagnetismo, forza debole e forza forte.

Calcoli più stabili

Un vantaggio pratico di questa teoria è che evita gli “infiniti” che spesso rovinano i calcoli nella gravità quantistica. Con tecniche matematiche chiamate rinormalizzazione, i numeri restano gestibili, e permettono di sviluppare nuovi modelli per per capire fenomeni come i buchi neri e il Big Bang. Bisogna vedere se questa teoria reggerà i test sperimentali. La fisica teorica è piena di idee eleganti che poi si scontrano con la realtà.

Fonte: World Scientific Connect

Pubblicato il 22 set 2025

22 set 2025
