Tencent si interessa alle IA: annunciato modello deepfake avanzato

Il problema dei deepfake sta diventando sempre più reale e pericoloso: dopo l’annuncio di Stable Diffusion XL, dalla Cina arriva l’ultima novità firmata Tencent. Il colosso cinese ha annunciato un servizio cloud per la creazione di deepfake pagando una quota fissa pari a 145 dollari circa: chiunque desideri generare feed video con una versione digitale di una persona reale potrà farlo, semplicemente soddisfando la richiesta della società.

Tencent Cloud punta sui deepfake con IA

Stando a quanto annunciato da Tencent e ripreso da The Register, il nuovo servizio ha bisogno di pochi dati per avviarsi: circa 3 minuti di video dal vivo e 100 frasi pronunciate dalla persona interessata. Una volta addestrato il modello con queste informazioni, in 24 ore nascerà un nuovo essere umano digitale capace di dire e fare cose che non ha mai fatto. Per Tencent non si tratta tanto di un deepfake, quanto della possibilità di generare persone tramite IA a partire da dati autentici.

Tra i casi d’uso previsti già dall’azienda del Dragone, il preferito riguarda gli spot pubblicitari in live streaming o la conduzione di show online, tra modelli 3D realistici e semi-realistici. Non mancheranno, tuttavia, opzioni 2D realistiche e 2D cartoon, oppure la generazione di un modello umano a corpo intero o dalla vita in su.

Secondo Tencent Cloud, il servizio permetterà anche di creare video di domande e risposte personalizzati con tono e inflessione della voce realistici, in cinese e in inglese.

Naturalmente, date queste informazioni, gli esperti a livello internazionale hanno già esternato le loro preoccupazioni, temendo per l’uso improprio della tecnologia. Considerati i trascorsi del deepfake, con video caricati tra Reddit e PornHub che hanno già portato a divieti diffusi per la creazione e condivisione di video di questo genere, e dato il potenziale utilizzo per diffondere notizie false e non solo, inevitabilmente vi saranno ulteriori discussioni in merito all’esistenza di questo “Deepfake-as-a-Service” firmato Tencent. Peraltro, il governo cinese ha cercato di regolamentare i contenuti deepfake, ma non è chiaro quanta moderazione avverrà prima che Tencent generi nuovi esseri umani digitali.