Tenorshare 4DDiG Pro: nulla è perduto (e il Black Friday vale un -30%)

Se il Black Friday può essere un’ottima occasione per anticipare i regali di Natale, al tempo stesso può essere una valida opportunità per situazioni di mera e cruciale utilità. In generale l’intero periodo del Black Friday è un momento positivo per gli acquisti, poiché i prezzi raggiungono il loro minimo annuale e le occasioni si moltiplicano. A volte tutto ciò può diventare un’occasione utile per un regalo, in altre è un momento strategico (ed una scelta intelligente) quando si investe per sé e per la propria quotidianità. Ne è un esempio lo sconto disponibile in queste ore sul software Tenorshare 4DDiG Pro, utility di grande efficacia che, in alcuni momenti, può rivelarsi del tutto essenziale. Perché approfittarne proprio durante il Black Friday? Semplicemente con le offerte speciali Tenorshare perché si unisce l’utile al dilettevole, dove l’utile è la bontà di un software di grande utilità per chiunque; per contro il dilettevole è uno sconto extra da cogliere al volo per dirottare tale risparmio su altri fronti.

Tenorshare 4DDiG Pro, infatti, è un software di recupero file (tanto per Windows quanto per Mac) in grado di recuperare dati dai dispositivi elettronici anche a seguito di shock di varia natura che ne hanno compromessa la normale funzionalità. I problemi possono essere disparati e le loro conseguenze spesso estremamente deleterie:

problemi hardware, come potrebbe essere ad esempio un hard disk compromesso

problemi software, quali installazioni o aggiornamenti che hanno compromesso la funzionalità del sistema

errori umani, quale l’incauta o inconsapevole cancellazione di file o cartelle

virus, malware e altre tipologie di attacco

disastri naturali, spesso ben più incisivi di quanto non sembri: vento e pioggia, infiltrazioni d’acqua o altre situazioni ancor più pericolose potrebbero pesare gravemente se la situazione sfugge fuori controllo

Quando per qualsiasi di queste cause si perde l’accesso ai propri dati, la situazione può farsi rapidamente disperata: immagini che sono ricordi, documenti che sono denaro, file che sono lavoro, cartelle che sono progetti, tutto potenzialmente perduto per sempre.

Dietro la parola “potenzialmente”, però, si racchiude una speranza che Tenorshare 4DDiG Pro può trasformare in salvezza.

Tenorshare 4DDiG Pro

Il software, ha la capacità di riconoscere e recuperare oltre 2000 tipi di file su qualsiasi dispositivo di archiviazione. Se un file non è stato sovrascritto, insomma, ci sono ottime speranze di poterlo trovare, ripristinare e recuperare in pieno. Di fronte ad un qualsivoglia evento che porta alla perdita di informazioni, il danno fisico è solitamente del tutto minoritario rispetto al valore delle informazioni perdute. Non c’è quindi assicurazione che possa coprire tali eventualità, né backup che sia sufficientemente affidabile da garantire il 100% di copertura. Ecco perché avere soluzioni quali Tenorshare 4DDiG Pro è un modo per garantirsi la possibilità di operare anche in condizione di post-crash, procedendo con il recupero di informazioni già perdute a causa di eventi improvvisi già accaduti.

Come si recuperano i file

Per procedere nell’operazione occorre anzitutto selezionare l’unità che si intende analizzare: è questa l’indicazione sulla quale il software basa il proprio lavoro sugli spazi allocati nella memoria fisica analizzata, andando oltre il file system per identificare unità di contenuto alle quali riconsegnare un significato.

Non conta che si operi su unità esterne, partizioni perse, NAS, unità solide di vario tipo o quant’altro: agli occhi del software, ogni unità di memoria è un’unità significativa che, per cause di varia natura, ha perso semplicemente la propria integrità e riconoscibilità. Nella maggior parte dei casi, però, questo non pregiudica un percorso a ritroso che consenta di ripristinare la situazione: occorre semplicemente individuare il tipo di azione desiderato e affidare quindi al software di recupero dati il compito di affrontare i singoli byte in cerca di informazioni utili.

Tenorshare 4DDiG consente inoltre di lavorare in modo mirato sui file di maggiore interesse: basta selezionare il tipo di contenuto che si intende salvare per orientare così il lavoro di scansione dell’unità. L’analisi procederà elencando tutto quanto trovato. L’operazione richiederà pochi minuti di lavoro e si prolungherà solo se si appronta una ricerca approfondita. Questo lavoro consente di perimetrare tutto quanto disponibile sull’unità di memoria, preparando così il campo al successivo recupero.

La grande qualità del software sta nel fatto che sia un tool estremamente eclettico, in grado di recuperare i dati a prescindere dal tipo di dispositivo di memoria sul quale si va ad avviare l’operazione di recupero. Tra i device contemplati figurano ad esempio:

PC/laptop

dischi rigidi

dischi esterni

SSD

chiavette USB

schede SD/CF

fotocamere digitali

droni

Il recupero avviene secondo i tre step precedentemente indicati: in primis è possibile selezionare la posizione sulla quale eseguire la scansione; in seguito è possibile visualizzare l’anteprima dei file identificati; infine si può procedere con il loro ripristino.

I file possono essere cercati secondo varie interfacce e alberature, così da poter andare ad operare in modo mirato esattamente su ciò che è importante salvaguardare e distinguendolo dal rumore di fondo dei molti file che il software è in grado di ripristinare:

In certi casi sono pochi i file realmente importanti da recuperare, ma la loro importanza è essenziale. Occorre pertanto non lasciare nulla al caso e lavorare in modo quanto più mirato possibile, suggerendo al software fino a 10 formati di file sui quali operare in modo mirato. L’analisi dell’unità di memoria sarà così chirurgica, avviata tramite la funzione “Trova accuratamente i file” e lavorando byte dopo byte alla ricerca di quanto perduto.

Disponibili inoltre specifiche funzionalità avanzate che impreziosiscono il ruolo di Tenorshare 4DDiG Pro nella propria esperienza digitale:

creazione di un disco di avvio WinPE

“grazie all’integrazione di WinPE, 4DDiG Windows Data Recovery può agevolmente creare un disco di avvio utilizzabile per il ripristino di un sistema in crash. Si tratta di una soluzione rapida e affidabile per soddisfare tutte le tue necessità di ripristino del sistema“. Grazie a questo tool è possibile aggirare i limiti di un sistema in crash (nel quale non è possibile dunque eseguire alcun comando), tornando in pieno controllo della situazione e potendo agire per il recupero dei file. Il recupero del sistema operativo potrà avvenire in un secondo momento, quando già le informazioni essenziali saranno state messe in salvo. E’ questa una delle situazioni più complesse da recuperare se non si hanno sufficienti conoscenze informatiche per risolvere il problema di un SO in crash.

riparazione di foto e video danneggiati

“questa funzionalità ti consente di riparare foto che non si aprono o sono corrotte su dischi rigidi, schede SD, schede di memoria, e altro ancora. Inoltre, è possibile recuperare e riparare file video che non possono essere riprodotti su qualsiasi fotocamera o videocamera“. Se in certi casi i file sono soltanto “smarriti” ma recuperabili, in altri il file può essere anche danneggiato. Ma non per questo perduto. Tenorshare 4DDiG Pro è in grado di correggere eventuali incongruenze per riportare il file ad uno stato tale da poter essere nuovamente aperto. A volte è questa una funzione sufficiente per ripristinare il tutto o almeno per recuperare alcune informazioni essenziali. Foto che non si possono aprire o video che non si possono più riprodurre possono tornare a restituire i colori e le emozioni che racchiudono a seguito di un semplice lavoro di disamina e correzione delle unità di memoria allocate.

ripristino del NAS

“4DDiG Windows Data Recovery offre un ripristino dati esclusivo per server NAS. Questa funzionalità rende il processo di recupero dei dati dal NAS estremamente semplice ed è in grado di recuperare tutti i tipi di contenuti presenti“.

Quanto costa?

Per chi acquista ora un abbonamento mensile, uno annuale o una licenza a vita può sfruttare lo sconto del Black Friday pari al 30%: è sufficiente utilizzare l’apposito coupon disponibile sul sito ufficiale. Una licenza a vita da 99,99€, ad esempio, in queste ore è disponibile per soli 66,66€: si tratta di un investimento che vale ben di più del possibile danno potenziale a cui si va incontro in caso di problemi. Un prezzo, insomma, decisamente minore rispetto al danno potenziale, il che rappresenta quindi la miglior scelta possibile in ottica di disaster recovery.

Dopo l’acquisto del software si riceve istantaneamente una email con le istruzioni per procedere con l’installazione. L’eventuale recupero dei file in caso di bisogno avverrebbe nel giro di pochi minuti, ovviando così all’angoscia di poter perdere mesi di lavoro, anni di ricordi o ore di applicazione su file e progetti.

Le recensioni attribuiscono al software un voto pari a 4,8/5, a testimonianza di quanto un tool simile possa rendersi utile per mettere in sicurezza le proprie informazioni:

Il software di recupero file Tenorshare 4DDiG è stato progettato per affrontare una vasta gamma di scenari di perdita di dati. Utilizzando algoritmi di scansione e ricerca avanzati basati sull’intelligenza artificiale, il programma è in grado di recuperare e ricostruire con precisione ed efficacia dati cancellati, non salvati, nascosti e formattati.

Foto, video, audio, documenti, archivi, email e molto altro ancora: se con la versione gratuita è possibile visualizzare un’anteprima dei file e creare un disco avviabile WinPE, con la versione Pro si ha invece pieno accesso a tutte le funzionalità ed è possibile, soprattutto, procedere con il ripristino dei file. La versione per Windows è retrocompatibile fino a Windows 7 e sono supportati tutti i sistemi NTFS, FAT32/FAT16, exFAT, EXT4/EXT3/EXT2, HFS/HFS+. I requisiti hardware per l’utilizzo sono del tutto minimi: CPU da almeno 1GHz, 200MB su disco e 512MB di RAM.

Un modo per mettere in sicurezza i propri file e per regalare serenità al proprio lavoro, insomma: anche di fronte ad eventi inaspettati e teoricamente imprevedibile (ma in realtà statisticamente ricorrenti), Tenorshare 4DDiG Pro è la soluzione che salva tutto in extremis. Una vera e propria assicurazione sui propri file, qualcosa a cui occorre pensare prima che la frittata sia ormai cosa fatta.