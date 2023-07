Termometro digitale Pic a prezzo stracciato: 1,79€

Cosa puoi comprare con 1,79 euro? Con la stessa spesa richiesta per un cappuccino al bar, oggi hai la possibilità di acquistare il termometro digitale Pic (modello ‎Vedo Family) in sconto su Amazon, ma solo fino all’esaurimento delle unità in promozione. Ok, sappiamo che non si tratta propriamente di un dispositivo tecnologico, ma può tornare utile a tutti e ci è sembrata una buona occasione da segnalare ai lettori.

Solo 1,79 euro per il termometro digitale Pic

Si tratta di un dispositivo medico detraibile ai fini fiscali. affidabile e con garanzia illimitata, dotato di un segnale acustico che segnala il termine della rilevazione della temperatura corporea. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Solitamente proposto al prezzo consigliato di 6,40 euro, il termometro digitale ‎Vedo Family di Pic oggi è in sconto a soli 1,79 euro su Amazon. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Gli abbonati Prime possono inoltre beneficiare della spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un paio di giorni: effettuando subito l’ordine arriverà a casa entro sabato. A tutti gli altri segnaliamo invece la possibilità di iniziare ora il mese di prova gratuito per accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.