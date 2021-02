Termostato wireless tado°: sconto 28% su Amazon

Per gestire in maniera efficiente un impianto di riscaldamento è possibile utilizzare il termostato wireless di tado° attualmente disponibile su Amazon con lo sconto del 28%. Il kit di base V3+ include anche il radioricevitore e il bridge per il collegamento ad Internet tramite router. Il termostato smart supporta inoltre gli assistenti digitali di Amazon, Apple e Google.

Termostato wireless tado°: sconto di 55 euro

Il termostato intelligente di tado° rileva la temperatura e il tasso di umidità dell’ambiente, in modo da ottimizzare i consumi. Il dispositivo in policarbonato e plastica ABS di colore bianco ha una matrice a LED 10×19, due pulsanti touch e un pulsante fisico. Per il collegamento wireless con ricevitore e bridge viene utilizzata la frequenza di 868 MHz (6LoWPAN).

Gli utenti possono programmare le temperature desiderate di giorno e di notte, specificando le fasce orarie nell’app. Il termostato tiene conto anche delle previsioni del tempo e fornisce consigli sulla qualità dell’aria. Sfruttando la geolocalizzazione è possibile ridurre la temperatura quando non c’è nessuno in casa e attivare il riscaldamento prima del ritorno. Il termostato rileva inoltre le finestre aperte, invitando a spegnere il riscaldamento.

Il termostato supporta anche Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant, quindi è possibile eseguire varie operazioni tramite comandi vocali (ad esempio, “Alexa, imposta la temperatura a 22 gradi“). La compatibilità è garantita con la maggioranza degli impianti di riscaldamento.

Il kit di base V3+ può essere acquistato su Amazon al prezzo di 139,90 euro, invece di 194,99 euro (sconto del 28%).