Chi vuol trasformare la propria casa in una smart home trova oggi una miriade di dispositivi adatti a questo scopo: dai termostati intelligenti per la regolazione ottimale della temperatura fino alle videocamere per la sorveglianza di ambienti interni ed esterni. Ci sono anche questi prodotti tra quelli in offerta su Amazon per il Prime Day 2019.

Prime Day 2019: le offerte per le smart home

In questo articolo passiamo in rassegna una selezione di quelli che vengono proposti durante queste 48 ore di sconti (fino alle 23:59 di martedì 16 luglio). Il consiglio è quello di tenere d’occhio la sezione smart home di Amazon dove saranno continuamente aggiunte offerte lampo.

Prime Day 2019: termostati intelligenti

Iniziamo dai termostati intelligenti che offrono la possibilità di controllare via applicazione la temperatura delle stanze grazie ai moduli WiFi integrati e che basandosi su algoritmi software riducono il consumo energetico. Ce ne sono ovviamente molti altri: il consiglio è quello di tenere sott’occhio la pagina dedicata alla categoria.

Prime Day 2019: videocamere per la sorveglianza

Passiamo ai dispositivi per la sorveglianza della casa, videocamere per interni ed esterni che si connettono al network domestico e possono trasmettere le immagini anche da remoto, così da poter essere controllate quando ci si trova altrove.

Prime Day 2019: dispositivi per la casa intelligente

Infine qualche altro gadget e accessorio per l’abitazione, compresa una presa intelligente che si attiva e disattiva dallo smartphone.

Per le offerte dedicate alla linea Echo e agli altri dispositivi di Amazon rimandiamo all’articolo dedicato. Ricordiamo che le offerte del Prime Day sono riservate da Amazon in esclusiva ai clienti Prime. Chi non ha ancora attivato l’abbonamento può farlo in pochi click, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita e decidendo poi eventualmente se disdire la sottoscrizione prima del rinnovo al termine del periodo.