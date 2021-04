Bitcoin: venduti da Tesla per dimostrarne la liquidità - Punto-Informatico.it

Nella giornata di ieri Tesla ha reso noto che, dopo aver investito a inizio febbraio 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin ha deciso di vendere una parte del pacchetto (il 10% circa), totalizzando 272 milioni di dollari e generando un guadagno di circa 102 milioni di dollari. Su Twitter Elon Musk, cofondatore e capo di Tesla (oltre che di SpaceX, Neuralink e The Boring Company) ha spiegato che la società ha deciso di vendere le sue partecipazioni in Bitcoin per dimostrare la liquidità del token e ha anche aggiunto di aver mantenuto il suo investimento personale nella criptovaluta.

La precisazione da parte del manager è arrivata in risposta ad un tweet postato da Dave Portnoy, celebrità Internet americana, blogger e fondatore del blog di sport e cultura pop Barstool Sport, che lanciava una provocazione:

Quindi lo sto capendo correttamente? @Elon Musk acquista #bitcoin. Poi lo pompa. Sale. Poi lo butta e fa una fortuna. Ascolta, possiedo 1 #Bitcoin ma #bitcoin è esattamente quello che pensavamo che fosse. Basta non essere l’ultimo #HODLing (termine che indica coloro che hanno deciso di tenere i propri bitcoin ad oltranza n.d.r.).

Elon Musk però ha risposto seriamente, affermando:

No non hai capito. Non ho venduto nessuno dei miei Bitcoin. Tesla ha venduto il 10% delle sue partecipazioni essenzialmente per dimostrare la liquidità di Bitcoin come alternativa alla detenzione di liquidità in bilancio.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet. — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

Insomma la mossa di Tesla sarebbe stata solo un modo per convincere coloro che credono che Bitcoin sia un investimento troppo rischioso, a causa della sua volatilità, e puramente speculativo per essere confrontato con i contanti, che le criptovalute, Bitcoin in primis, possono invece essere considerate delle valide alternative al denaro.

Anche il Chief Financial Officer (CEO) di Tesla, Zachary Kirkhorn, recentemente ha confermato che la società crede fortemente nel valore a lungo termine di Bitcoin, non a caso l’azienda il mese scorso ha iniziato a dare ai clienti la possibilità di acquistare le auto del gruppo pagando con la moneta virtuale più blasonata.