Tesla Cybertruck: il modello da costruire in offerta su Amazon (-15%)

Sei pronto a vivere un’esperienza di costruzione unica nel suo genere? Scopri il set da collezione Tesla Cybertruck, disponibile su Amazon a un incredibile prezzo scontato del 15%.

Con soli 55,54 euro, potrai portare a casa questo straordinario modello da costruire, dedicato ai veri appassionati e collezionisti.

Tesla Cybertruck: il modellino da costruire

La Tesla Cybertruck è una delle auto più iconiche del mondo e con questo set da costruzione potrai ricreare ogni dettaglio autentico di questo straordinario veicolo. Il set include sospensioni regolabili in altezza, copri baule retrattile, portellone posteriore ribaltabile con scaletta a scomparsa, 4 portiere da aprire e chiudere, sedili ribaltabili, fondo con vano interno, ruote orientabili e tanto altro ancora. Ogni particolare è stato curato con attenzione per offrirti un’esperienza di costruzione realistica e coinvolgente.

Il set è progettato per sorprenderti con dettagli esclusivi, come il caratteristico esoscheletro, i finestrini in vetro blindato e gli interni fedelmente riprodotti. Potrai persino trovare accessori per tablet e tazze, oltre a tante funzionalità nascoste che renderanno il processo di costruzione ancora più avvincente.

Questo set da costruzione è perfetto per ragazzi dai 14 anni in su e offre un’esperienza di gioco interattiva e coinvolgente. Potrai lasciarti ispirare dalla passione per la pop art e trasformare la tua creazione in un’opera d’arte unica ed esclusiva.

La Tesla Cybertruck è un simbolo di innovazione e design rivoluzionario e con questo set da costruzione avrai l’opportunità di avere questo straordinario veicolo a portata di mano. Non perdere l’occasione di portarlo a casa su Amazon a soli 55,54 euro, grazie all’offerta del 15% di sconto. Preparati a costruire con passione e vivere un’esperienza indimenticabile, dedicata a tutti i veri fan.

