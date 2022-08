Tesla fraziona le sue azioni: da oggi 3 per 1

È in vigore da oggi il frazionamento azionario di Tesla con un rapporto di 3 a 1. Dal 25 agosto ogni azionista di Tesla registrato entro il 17 agosto riceverà un dividendo di 2 azioni ordinarie aggiuntive per ciascuna azione allora detenuta.

Lo split non avrà impatti sulla capitalizzazione ma servirà a rendere le quote dell’azienda fondata da Elon Musk “più accessibili a investitori e dipendenti”. A seguito del frazionamento i titoli di Tesla si possono infatti acquistare per circa 300 dollari anziché 900.

Il frazionamento azionario di Tesla 3 per 1 era stato approvato durante l’assemblea annuale della società il 4 agosto ad Austin in Texas. Non si tratta del primo frazionamento per Tesla: nel 2020 le azioni della società erano già state divise con un rapporto di 5 a 1.

Cos’è uno split azionario

Un frazionamento azionario (in inglese stock split) è un’operazione attraverso cui una società divide le sue azioni esistenti in più azioni per aumentare la liquidità delle stesse. Questo permette alle società di ridurre il prezzo di negoziazione del titolo così da renderlo accessibile ad un maggior numero di investitori.

Ad oggi in realtà esistono molti broker, come ad esempio eToro, che danno la possibilità di acquistare frazioni di azioni permettendo di acquistare titoli sulla base dell’importo che si desidera, rendendo così i titoli già accessibili a moltissimi investitori retail.

Questo fa sì che, da un punto di vista pratico, lo split incida un po’ meno sul titolo rispetto ad un tempo. Tuttavia il frazionamento rimane uno stimolo psicologico. Infatti – anche se non è detto che porti necessariamente ad un ingresso di nuovi investitori – il frazionamento di un’azione ne riduce in maniera significativa il prezzo, creando un effetto psicologico che induce a considerarlo più realistico e più appetibile.

Tesla non è l’unica società ad aver optato per lo split azionario. Anche Amazon e Alphabet (la società madre di Google) hanno scelto recentemente di effettuare un frazionamento delle loro azioni. Anche se il numero di azioni in circolazione aumenta durante il frazionamento, il loro valore complessivo rimane lo stesso rispetto agli importi pre-divisione, poiché il frazionamento di per se non aggiunge alcun valore reale.

