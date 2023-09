Tesla: il supercomputer Dojo aumenterà il valore dell'azienda di 600 miliardi secondo Morgan Stanley

Secondo Morgan Stanley, il supercomputer Dojo di Tesla Inc. potrebbe aumentare la capitalizzazione di mercato dell’azienda di quasi 600 miliardi di dollari attraverso una maggiore adozione di robotaxi e servizi di rete.

Il supercomputer Dojo, progettato per gestire ingenti quantità di dati per l’addestramento dei sistemi di guida, potrebbe mettere Tesla in “un vantaggio asimmetrico” in un mercato potenzialmente valutato 10 trilioni di dollari, sostengono gli analisti, e potrebbe rendere il software e i servizi il principale motore di valore per Tesla da qui in avanti.

Tra i prossimi eventi da tenere d’occhio, aggiungono gli analisti, ci saranno l’uscita della prossima versione del sistema di guida completamente autonomo di Tesla, prevista entro la fine dell’anno, e la giornata sull’Intelligenza Artificiale dell’azienda all’inizio del 2024

Tesla ha avviato la produzione di Dojo a luglio di quest’anno, il CEO Elon Musk ha dichiarato agli investitori che l’azienda prevede di investire più di 1 miliardo di dollari nel progetto entro la fine del 2024.

