Tesla pronta a lanciare un nuovo veicolo elettrico in Europa

Un nuovo annuncio di lavoro alla ricerca di un “Head of Business Development – Semi Truck EMEA“, con sede ad Amsterdam o Berlino, suggerisce che Tesla è seriamente intenzionata a estendere la portata del Semi oltre il Nord America. La posizione senior sarà responsabile della creazione di relazioni con i clienti, della pianificazione delle future installazioni e, in sostanza, dell’introduzione del camion elettrico sulle strade europee.

Graham Carroll, responsabile dello sviluppo commerciale del Tesla Semi negli Stati Uniti, ha confermato queste intenzioni, affermando: “Stiamo prendendo le misure necessarie per introdurre il Tesla Semi in Europa. Con un’autonomia impressionante di circa 800 km, potrebbe essere adatto alla distanza media percorsa da un autoarticolato nell’UE, che è di circa 141,3 km secondo la Commissione Europea. Ciò significa che il Semi potrebbe fare diversi viaggi di andata e ritorno senza bisogno di essere ricaricato“.

L’Europa è pronta per il Tesla Semi?

Inoltre, l’introduzione di infrastrutture di ricarica megawatt (MCS) nei centri commerciali potrebbe rendere l’adozione diffusa del Semi ancora più fattibile. L’MCS consente al Semi di ricaricare fino all’80% della sua autonomia in meno di 30 minuti, il che corrisponde a circa 640 km di autonomia.

I vantaggi del Semi non si limitano alla sua autonomia. Offre un’accelerazione rapida, costi di guida e di manutenzione inferiori e un costo complessivo di proprietà più basso. Tesla prevede inoltre di integrare in futuro nel Semi la sua tecnologia di guida completamente autonoma (FSD), che potrebbe rendere la guida in autostrada più sicura e semplice per i camionisti.

Tesla non è l’unica azienda attiva nel settore dei veicoli commerciali elettrici. Anche Volvo propone camion elettrici di Classe 8, ma persino questo concorrente ha riconosciuto che il Semi di Tesla rappresenta un prodotto innovativo e distintivo per la sua categoria. Nonostante la presenza di altri player quindi, il nuovo camion elettrico di Tesla sembra porsi come un’opzione all’avanguardia in questo segmento di mercato.

Elon Musk conferma: Tesla Semi sarà made in Germany

Elon Musk, CEO di Tesla, aveva già anticipato l’intenzione di produrre il camion elettrico Semi presso la Gigafactory di Berlino, dichiarando: “Ritengo sensato realizzare il Semi in Europa nello stabilimento Giga Berlin“. Se i progetti di Tesla sono effettivamente quelli di lanciare il suo nuovo truck elettrico sul mercato europeo, allora la Model Y non sarà più l’unico veicolo prodotto nell’impianto tedesco dell’azienda.