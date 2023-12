Tesla, richiamo per due milioni di auto elettriche

Da una parte abbiamo assistito alla presentazione del robot umanoide Optimus Gen 2, dall’altra è giunto il richiamo per oltre due milioni di auto elettriche: che giornata, per Tesla. È doveroso precisare che quest’ultima iniziativa è, al momento, relativa solo ed esclusivamente al territorio degli Stati Uniti.

Problemi con Autopilit, maxi richiamo Tesla

La ragione è da ricercare in un problema inerente alla tecnologia Autopilot, quella a cui sono delegate alcune delle funzionalità di guida assistita presenti a bordo. L’indagine avviata nell’estate 2021 e condotta oltreoceano dall’agenzia NHSA (National Highway Traffic Safety Administration) ha determinato che il sistema mostra il fianco a potenziali utilizzi impropri .

Non si tratta di vere e proprie vulnerabilità, ma di possibili comportamenti irresponsabili assunti da parte di chi dovrebbe sempre e comunque tenere gli occhi ben fissi sulla carreggiata e le mani pronte a controllare il volante. È celebre il caso dello youtuber dormiente sul retro della vettura. Questi i modelli interessati.

Model S dal 2012 al 2023;

Model X dal 2016 al 2023;

Model 3 dal 2017 al 2023;

Model Y dal 2020 al 2023.

Secondo quanto reso noto, gli accorgimenti implementati via software potrebbero non essere sufficienti per prevenire utilizzi impropri da parte del guidatore . Tesla ha dichiarato di non essere d’accordo con le conclusioni dell’investigazione, ma di essere al lavoro per distribuire aggiornamenti over-the-air che incorporeranno controlli addizionali e avvisi in aggiunta a quelli esistenti, sui veicoli, per incoraggiare ulteriormente i guidatori a continuare a comportarsi responsabilmente quando Autopilot è attivato .

La tecnologia, a dispetto di quanto potrebbe lasciar intendere il proprio nome, non è al momento equiparabile a un vero e proprio sistema di guida autonoma. Si limita a sterzare, accelerare e frenare da sé quando si viaggia all’interno della propria corsia, permettendo di cambiarla quando ci si trova in autostrada. Insomma, non esattamente quanto farebbe una self-driving car, promessa a più riprese formulata dallo stesso CEO Elon Musk, ma fin qui mai mantenuta.