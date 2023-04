Tessera sanitaria, elettorale e patente nell'app IO

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, ha annunciato un’importante novità durante l’audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Dopo aver illustrato lo stato di avanzamento dei vari interventi di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, il senatore di Fratelli d’Italia ha comunicato che, entro fine anno, verranno inseriti nell’app IO tre documenti in versione digitale: tessera sanitaria, tessera elettorale e patente.

App IO diventa sempre più utile

L’app IO è stata sviluppata dal team per la trasformazione digitale guidata da Diego Piacentini. Oggi viene gestita e aggiornata dalla società pubblica PagoPA. La prima versione è stata rilasciata ad aprile 2020. Nel corso dei mesi successivi ha ottenuto un enorme successo, grazie a varie iniziative avviate dal governo, tra cui Bonus vacanze e Cashback. Da giugno 2021 ha permesso inoltre di ottenere il Green Pass.

In base ai dati attuali è stata scaricata oltre 33,7 milioni di volte. Ha contribuito anche all’uso crescente dello SPID, uno dei due metodi di accesso (l’altro è la carta d’identità elettronica). Oggi sono disponibili oltre 197.000 servizi offerti da oltre 12.700 enti (nazionali e locali). È chiaro quindi che l’app IO diventerà sempre più centrale nell’interazione dei cittadini con la Pubblica Amministrazione.

Il Sottosegretario Butti ha annunciato che nell’app IO verranno inseriti tre documenti in formato digitale: patente, tessera sanitaria e tessera elettorale. In pratica non servirà più portare con sé le versioni fisiche dei documenti, ma solo lo smartphone.

Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani. Se così sarà, saremo anche tra i più virtuosi in Europa, anticipando il percorso previsto dalla UE per il portafoglio elettronico europeo.

Il Sottosegretario è tornato anche sulla questione delle identità digitali, sottolineando che la gestione di tre sistemi (SPID, CIE e CNS) ha costi elevati e problemi di sicurezza, affidabilità e inclusione. L’obiettivo del governo è realizzare un sistema unico, considerando la centralità della CIE (Carta di Identità Elettronica). Per la definizione del progetto è stato fissato un termine di 60 giorni. Nel frattempo sono state prorogate le convenzioni con i gestori di SPID.