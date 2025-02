Tether ha acquisito una quota della Juventus

Tether Investments ha annunciato ieri sera l’acquisizione di una quota di minoranza della Juventus Football Club. L’azienda che opera nel mercato delle criptovalute con l’omonima stablecoin (USDt) è stata fondata da Giancarlo Devasini ed è guidata dal CEO Paolo Ardoino. Exor, holding finanziaria che controlla la società di Torino, ha confermato di non aver venduto nessuna azione.

Tether ha acquisito il 5,01% delle azioni

Tether è la stablecoin più utilizzata al mondo (oltre 400 milioni di utenti). L’azienda ha una capitalizzazione di mercato di 140 miliardi di dollari. In base all’ultimo bilancio ha registrato profitti netti per circa 14 miliardi di dollari. Nel comunicato stampa viene solo annunciata l’acquisizione di una quota di minoranza.

Il CEO Paolo Ardoino ha specificato su X che è stato superato il 5% dei diritti di voto, quindi Tether ha inviato la comunicazione obbligatoria alla Consob. La società con sede a El Salvador è ora il terzo azionista della Juventus, dopo Exor (65,4%) e Lindsell Train (8,2%).

Exor ha comunicato di non aver venduto azioni, quindi Tether avrebbe acquisito il 5,01% alla Borsa di Milano. Per la Juventus non cambia nulla, quindi i circa 45 milioni di euro equivalenti non sono entrati nelle casse della società calcistica. È tuttavia aumentato il valore delle azioni da 2,5148 a 2,5997 euro in meno di 20 minuti.

Il CEO Paolo Ardoino ha dichiarato: