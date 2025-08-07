Teufel ROCKSTER CROSS 2: più potente e con 46 ore di autonomia

No limit sound , è questo il claim scelto per l’annuncio di Teufel ROCKSTER CROSS 2. È il nuovo altoparlante Bluetooth del marchio, progettato per chi ama vivere all’aria aperta senza rinunciare alla qualità del comparto audio. Robuso e resistente, garantisce la protezione da getti d’acqua con certificazione IPX5. La vendita prende il via oggi.

Il nuovo Teufel ROCKSTER CROSS 2

Rispetto alla generazione precedente introduce numerosi upgrade, a partire dalla ricarica USB-C e dalla tracolla più ampia per portarlo ovunque in modo comodo. Migliora anche la batteria, arrivando all’autonomia di 46 ore. Tra gli altri punti di forza ci sono l’amplificatore da 39 W e la tecnologia Dynamore che crea un panorama stereo ampio. Dal punto di vista del design, quando è posizionato sul pavimento, può essere inclinato per ottenere un angolo di dispersione ottimale.

I pulsanti di controllo sono posizionati su un unico pannello nella parte superiore, con comandi grandi e semplici da utilizzare. In alternativa, è possibile gestire ogni aspetto (incluso l’equalizzatore) dall’applicazione Teufel Go. Volendo è possibile collegarne più in serie, fino a un massimo di 100. Questo un riepilogo delle caratteristiche in dotazione.

Design portatile adatto per interni ed esterni;

certificazione IPX5 e design antiurto con impugnature laterali e tracolla regolabile;

sistema a due vie con due tweeter, subwoofer e due membrane passive posteriori, tecnologia Dynamore;

possibilità di inclinarlo per un angolo di diffusione ottimale, modalità outdoor;

Bluetooth 5.3 con AAC per lo streaming musicale, portata fino a 15 metri, Google Fast Pair, funzione multipoint;

Party Link per collegare fino a 100 altoparlanti compatibili;

autonomia fino a 46 ore in modalità Eco con ricarica rapida USB-C e funzione powerbank.

Teufel ROCKSTER CROSS 2 è in vendita al prezzo di 299,99 euro nelle colorazioni Black & Red, Black & Green e

Light Gray. Il marchio propone anche lo Stereo-Set con due unità a 569,99 euro.