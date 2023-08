The Amazing Spider-Man 1 e 2 sono in streaming su Disney+

I due film della saga The Amazing Spider-Man sono ora disponibili in streaming su Disney+. Parliamo delle due pellicole che raccontano le origini e le avventure del celebre supereroe Marvel, interpretato da Andrew Garfield, in un reboot che ha saputo rinnovare il personaggio e la sua storia.

The Amazing Spider-Man in streaming: riscopri il Peter Parker di Garfield

Nel primo film, scopriamo come Peter Parker è diventato Spider-Man, grazie a un morso di ragno radioattivo che gli ha conferito straordinari poteri. Seguiamo le sue vicende tra la scuola, la famiglia e l’amore per Gwen Stacy, la ragazza dei suoi sogni. Ma Peter dovrà anche affrontare il suo primo nemico, il Dottor Connors, uno scienziato che si trasforma in Lizard, una mostruosa creatura che minaccia la città di New York.

Nel secondo film, The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, vediamo Spider-Man alle prese con nuove sfide e nuovi pericoli. Il suo rapporto con Gwen è messo a dura prova dal segreto che nasconde e dalla promessa fatta al padre della ragazza. Inoltre, dovrà confrontarsi con il suo vecchio amico Harry Osborn, che si trasforma in Goblin, e con il suo ex-collega Max Dillon, che diventa Electro, un potente nemico in grado di controllare l’elettricità.

The Amazing Spider-Man 1 e 2 sono due film ricchi di azione, emozione e divertimento, amati dai fan. Potrai apprezzare gli effetti speciali, le scene mozzafiato, le battute ironiche e il carisma degli attori, che hanno saputo dare vita ai personaggi Marvel in modo convincente e coinvolgente.

E se ti piacciono i film di supereroi, su Disney+ troverai anche tanti altri titoli dedicati ai tuoi eroi preferiti, come Avengers, Iron Man, Thor, Captain America e molti altri. Su Disney+ potrai anche scoprire le serie originali Marvel, come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Hawkeye, che ti faranno entrare nel fantastico universo cinematografico Marvel.

Cosa aspetti? Abbonati subito a Disney+ e inizia a guardare The Amazing Spider-Man 1 e 2. Ti assicuriamo che non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.