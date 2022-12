The Bad Guy: guarda subito la serie in streaming

Arriva oggi in streaming sulla piattaforma Prime Video la nuova serie tutta italiana The Bad Guy. Per la regia di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, è prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri.

Da oggi in streaming The Bad Guy: guarda la serie

Ambientata in Sicilia, racconta la metamorfosi di un pubblico ministero vittima delle accuse che per tutta la vita ha rivolto a chi si è macchiato di reati di mafia. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale.

Nino Scotellaro è un pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia. Quando viene improvvisamente accusato di essere un mafioso, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta. Diventando il bad guy in cui è stato ingiustamente trasformato.

Fanno parte del cast di attori nomi come Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Selene Caramazza.

